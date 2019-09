Primul laborator de robotică đe liceu, deschis la Iaşi. Elevii pasionaţi de inteligenţă artificială, printre mentori | FOTO

Elevii pasionaţi de robotică şi inteligenţă artificială din Iaşi îşi pot dezvolta cunoştinţele la atelierele organizate la Liceul de Informatică din Iaşi. Aici a fost inaugurat primul laborator de robotică đintr-o unitate de învăţământ preuniversitar din Iaşi.

Printre mentori se numără atât actuali elevi şi foşti elevi ai liceului „Grigore Moisil”, cât şi profesori de la universităţile de profil din capitala Moldovei.

La Liceul de Informatică din Iaşi a fost inaugurat primul laborator de robotică destinat elevilor de liceu. Acesta face parte din atelierele CyLiis şi a fost înfiinţat cu ajutorul Asociaţiei Părinţilor, a profesorilor şi a unei companii private.

„E o activitate complementară care completează practic ceea ce noi nu le putem oferi la orele de curs. De când am înfiinţat aceste laboratoare am observat o mai mare înclinare a elevilor spre zona roboticii şi inteligenţei artificiale. Ideile lor de carieră se îndreaptă spre direcţia aceasta, şi de aceea încercăm să le oferim ceea ce îi ajută fără a schimba programa şcolară", a declarat Mirela Ţibu, coordonatorul atelierelor Cyliis.

Atelierele completează, practic, informaţiille bazate pe software din programa şcolară.

„Astăzi tehnologia nu mai poate fi atât de clar separată, partea de software de cea de hardware. Evident, niciodată nu au existat una faţă de cealaltă dar astăzi sunt atât de legate una de cealaltă, iar copiii sunt atât de pasionaţi. Şi generaţiile mai vechi au simţit că nu le puteau pune la dispoziţie o pregătire în domeniul ingineriei hardware. Aceste proiecte au făcut posibilă dezvoltarea competenţelor într-un domeniu de vârf, într-un domeniu care până acum a fost de vis şi care, iată, devine realitate”, a declarat Carmen Losonczy, fostul director al Liceului de Informatică.

Atelierele CyLiis cuprind două laboratoare, pentru liceu şi pentru gimnaziu şi la ele pot participa elevi de la toate liceele din Iaşi.

„Copiii au nevoie de mentori, de cineva cu foarte multă experienţă în domeniul tehnic care să lucreze cu ei şi să le valideze ideile. Noi facem încercări foarte des însă multe sunt eşecuri. E greu să găseşti un mentor care să îi ajute pe elevi pe partea tehnică. Noi ne ocupăm cu programarea, chiar dacă sunt limbaje care nu se învaţă la şcoală copiii se adaptează şi învaţă singuri, problema este problema tehnică, a mecanicii, a părţii de senzori. Copiii au soluţii inovative pentru roboţi, le recunosc şi cei de la facultate, dar au nevoie de sprijin pentru implementarea lor”, a declarat Mirela Ţibu, coordonatorul atelierelor Cyliis.

Lansate iniţial în noiembrie 2017, la aceste ateliere participau zece elevi, iar anul trecut erau de 30. Pentru anul acesta au fost depuse deja 200 de cereri, iar printre mentori se numără şi actuali şi foşti elevi ai unităţii de învăţământ.

„Când lucrezi şi faci foarte mult pe parte de soft parcă vrei să faci şi harduri. Laboratorul l-am făcut împreună cu Asociaţia Părinţilor, cu elevii şi profesorii. Ne-am dorit foarte mult să avem un punct de lucru în care să venim să ajutăm copiii mai mici să înveţe, să participăm la concursuri pentru că ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm pe viitor. Designul a fost făcut de noi, am încercat să fie totul altfel. Adică să nu venim ca la şcoală. Eu ca mentor pentru cei mici când intru în laborator le spun <hai să ne jucăm>. Consider că ne ajută foarte mult să învăţăm jucându-ne. Ne şi place. Nu poţi face asta dacă nu îţi place. Am participat la o multitudine de concursuri. Anul acesta sperăm să ne calificăm la internaţionale. Încercăm să ne dezvoltăm cât mai mult”, a explicat Mihai Melnic, elev la Liceul de Informatică, unul dintre mentori.

Spaţiul în care urmează să se desfăşoare atelierele de robotică a fost renovat şi echipat şi cu ajutorul unei companii private, la care lucrează şi un fost elev al liceului.

„Trebuie să fim conştienţi că suntem în plin process de robitzare şi automatizare care în România nu se vede ca în alte ţări. În 3-7 ani ne trezim că suntem outsideri complet. Începem de la o vârstă cât mai mică atunci avem o şansă. Vrem să ajutăm comunitatea locală. Pentru noi ar fi mult mai uşor să dăm burse dar nu asta e ideea. Simţim că facem puţin pentru comunitate”, a declarat Cristian Micliuc, reprezentantul companiei.

Sprijin a venit şi din partea profesorilor de la Facultatea de Informatică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

„Elevii dacă văd şi le place acest domeniu, fie că vorbim de informatică, robotică, realitate augmentată, o să fie un câştig pentru toată lumea, pentru noi, pentru facultăţi, pentru oraş. Noi, cei de la Facultatea de Informatică, în robotică nu prea îi putem sprijini, dar cred că îi putem ajuta să facem roboţii mai inteligenţi. Aici putem lucra împreună. Pe lângă acele competiţii în care trebuie să îţi controlezi robotul prin tastatură de la distanţă cu ajutorul aplicaţiilor mobile, trebuie la un moment dat să îl laşi să fie fie autonom, să îşi îndeplinească singur acele sarcini. Aici îi putem ajuta. Suntem specialişti în zona inteligenţei artificiale, îi putem ajuta să creeze aplicaţii practice la proiecte pe care noi le gândim teoretic, să facem împreună aplicaţii practice care să îi ajute în competiţiile naţionale şi internaţionale. Deja mă gândesc la nişte cursuri care ar putea fi adaptate pentru ei la rezolvarea unor probleme practice din lumea înconjurătoare, cum sunt şi aceste competiţii în care sunt implicaţi”, a declarat Adrian Ifteni, decanul Facultăţii de Informatică din Iaşi.

