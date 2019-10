În judeţul Gorj, pe DN 67 C - Transalpina, în zona Urdele s-a aşternut primul strat de zăpadă din această toamnă, drumarii împrăştiind trei tone de material antiderapant pentru a face drumul practicabil, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Drumarii din judeţul Gorj au intervenit cu două utilaje şi au împrăştiat trei tone de material antiderapant pe DN 67 C - Transalpina, în zona Urdele, după ce în noaptea de sâmbătă spre duminică a nins şi s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ un centimetru.

„Azi-noapte s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ un centimentru, pe Transalpina, Vârful Păpuşa, Vârful Urdele, în zona aceea am acţionat preventiv, mai sunt oameni care trec, facem apel să nu circule cu autoturismele neechipate de iarnă pe acel sector de drum unde este zăpadă. În cazul în care sunt surprinşi de vremea rea pe sectorul de drum de munte, să ne anunţe ori prin apelul la 112, ori direct la secţie, ori prin Salvamont, prin orice mijloc să ne anunţe imediat să-i putem ajuta. Am intervenit cu două utilaje, am împrăştiat şi material antiderapant, aproximativ trei tone, patru maxim", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Cristi Tudor, reprezentant al SDN Târgu-Jiu.

Judeţul Gorj se află până marţi, la ora 10.00, sub o informare meteorologică de vreme deosebit de rece şi ninsori la munte.

