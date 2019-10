Procurorul-şef al DIICOT Felix Bănilă şi-a dat DEMISIA, după criticile lui Iohannis. Instituţia anchetează cazul Caracal

Şeful DIICOT, Felix Bănilă, anunţă că şi-a depus demisia de onoare la Ministerul Justiţiei, decizie luată în urma discuţiilor cu ministrul Justiţiei şi cu procurorul general. Bănilă consideră că demisia este necesară astfel încât colegii săi să lucreze într-un climat lipsit de presiune.

„Deşi am convingerea că nu am eşuat în îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în calitate de procuror şef al D.I.I.C.O.T., iar speţa ”Caracal” nu depăşeşte nivelul priceperii mele şi al aptitudinii soluţionării ei de către ai mei colegi;

În urma discuţiilor purtate cu Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu Ministrul Justiţiei şi cu membrii Secţiei de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dar şi în baza propriului raţionament;

Am înţeles să îmi depun demisia de onoare din funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sens în care am înaintat-o Ministrului Justiţiei, respectând parcursul legal al actului numirii în această funcţie, pentru a aprecia cu privire la oportunitatea transmiterii ei neîntârziate Preşedintelui României, spre a fi acceptată şi a se luat act de aceasta, în vederea emiterii decretului de eliberare din această funcţie, dată până la care voi continua să asigur conducerea D.I.I.C.O.T”, transmite Felix Bănilă, printr-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, demisia nu vine pe fondul faptului că nu şi-ar fi făcut datoria şi că nu şi-ar fi pus „toată priceperea, profesionalismul şi buna-credinţă în exercitarea funcţiei, pe care cu onoare încă o ocup”.

„Dar consider că la acest moment, demisia mea este absolut necesară pentru a oferi colegilor mei posibilitatea de a-şi continua activitatea într-un climat lipsit de presiune. Aşa cum am mai spus-o, activitatea D.I.I.C.O.T. nu se rezumă doar la cazul ”Caracal” şi dacă acesta este preţul pe care trebuie să îl plătesc pentru continuarea în bune condiţii a activităţii – deşi unul injust, consider – accept să mă retrag din funcţie, lăsând Direcţiei de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism stabilitatea celor 6 funcţii de conducere din cadrul secţiilor structurii centrale şi a celor alte 6, din cadrul serviciilor aferente acestora, precum şi un corp profesional bine pregătit, onest şi de bună-credinţă, cu adevărat independent ca procurori, apt a atinge toate obiectivele legale şi strategice ale direcţiei, în ciuda oricăror alte argumente sau / şi speculaţii contrare”, mai transmite şeful DIICOT.

Bănilă mai atrage atenţia c nu poate accepta ca instituţia să „reprezinte ţinta predilectă şi lipsită de apărare a celor care au obligaţia de rezervă ori a unor persoane neavizate domeniului sau / şi lipsite de cultura juridică necesară”.

Acesta a mai spus că nu-şi reproşează nimic deoarece cazul de la Dâmboviţa „nu incumbă” competenţei DIICOT, iar de când s-a întors din concediu, pe 29 iulie, a direcţionat ancheta într-o manieră corectă.

„Dacă aş rămâne în funcţie, aş risca să antrenez direcţia într-un conflict care, pe termen mediu şi lung, nu ar putea avea efecte pozitive nici pentru mine şi nici pentru D.I.I.C.O.T. Mi-aş dori, însă, ca gestul meu să rămână unul izolat, lipsit de relevanţa pe care mulţi, nu numai din sistemul judiciar, o pot intui şi să nu deschidă calea unor demisii / demiteri ori revocări arbitrare, cu grave şi iremediabile consecinţe asupra independenţei justiţiei, în general şi a procurorilor, în mod special”, mai arată Felix Bănilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat luni demisia lui Felix Bănila din funcţia de procuror-şef al DIICOT, pe fondul gestionării anchetei din Caracal. Şeful statului a condamnat modul în care a fost tratată familia Melencu.

Giorgiana Hosu va fi procuror-şef interimar al DIICOT - surse

