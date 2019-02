Proiect Buget 2019: Teodorovici a anunţat bugetele pentru Primăria Capitalei şi celelalte primării/ Guvernul nu taie din banii bugetelor locale

Proiectul de buget pentru 2019 arată că la nivelul Capitalei, bugetul este de 49% din impozitul pe venit colectat, în timp ce la cele de sector se alocă 1.250 lei/ locuitor. Totodată, se alocă 6,3 mld. lei pentru acoperirea sumelor necesare pentru persoanele cu handicap şi indemnizaţii însoţitori.

Bugetele locale: Consilii judeţene: creşte de la 250 lei/ locuitor, la 450 lei pe locuitor. Plafon maxim aprobat este de 275 milioane lei.

Bugetele locale; plafon minim 12 milioane lei (cu 7 mil. lei în plus faţă de 2018). Impozit pe venit 60%.

Bugetele primăriilor şi oraşelor: 6 milioane lei (+3 milioane lei faţă de anul 2018). Impozit pe venit 60%.

Primării de comune: creşte de la 750 lei/ locuitor, la 1.000 de lei pe locuitor (plafon minim 2 milioane de lei). ). Impozit pe venit 60%.

Bugetele locale: Primăria Capitalei 49% din impozitul pe venit colectat la nivelul Capitalei

Primăriile de sector- 1.250 lei/ locuitor

Echilibrarea bugetelor locale: 7,5% din IV- se repartizează în mod egal la consiliile judeţene pentru finanţarea bugetelor de funcţionare ale comunelor şi pentru cofinanţarea proiectelor locale.

17,5% din IV- se repartizează tuturor UAT-urilor pentru asigurarea bugetelor de funcţionare. Dacă sunt suficiente se alocă sume defalcate de TVA pentru echilibrare

Cheltuieli descentralizate:

1. centre persoane cu handicap

2. centre pentru prouecţia copilului

3. indemnizaţii pentru însoţitorii persoanelor cu handicap

Total, 6,3 mld. lei pentru acoperirea acestei sume se alocă din TVA 11,4 mld. lei

"La sectoarele din Bucureşti 1,250 lei pe locuitor este plafonul minim. Pentru finanţarea bugetelor de finanţare a proiectelor comune locale. Acest plafon comun se împarte la judeţe. Totalul 6,1 miliarde de lei care se asigură de la bugetul de stat către nivel local. Finanţarea programelor pentru persoanele cu handicap se asigură din se asigură sumele din cotele defalcate de TVA. Acestea nu se mai regăsesc în anexe. Sumele defalcate din valoarea aduăgat pentru bugetele locale sunt de aproximativ 11,4 miliarde lei", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor.

Eugen Teodorovici: Guvernul nu taie din banii bugetelor locale

Ministrul Eugen Teodorovici a declarat vineri, legat de nemulţumirile primarilor cu privire la bugetul pe 2019, că nu e primărie de comună cu buget sub 2 milioane de lei şi că edilii ar trebui să fie mulţumiţi, dar că Executivul trebuie să poarte discuţii cu toate structurile administrative.



"Şi aici trebuie să facem o discuţie aşezată. Avem patru structuri în România. Aş fi fost bucuros dacă primeam o propunere asupra cărora aceştia să fie de acord. Bucureştean fiind, nu pot să sesizez că tot impozitul pe venit de 22 miliarde de lei, 39% sunt la Bucureşti. Guvernul trebuie să poarte discuţii cu toate cele patru structuri. Sunt convins că au fost primarii de comune, având un minim de 2 milioane de lei pe comună, sigur că nu au cum să fie nemulţumiţi. Gândiţi-vă că nu e primărie de comună cu buget sub 2 milioane de lei. Primării de oraşe şi municipii… Nevoiele sunt la fiecare nivel foarte mare, dar nu putem să dăm bani într-o direcţie şi două treimi s-o lăsăm fără bani", a declarat Eugen Teodorovici, întrebat fiind dacă proiectul arată în acord cu ceea ce au spus primarii că au necesar.

"Cu siguranţă vor vedea cifrele, îşi vor face bugetele şi îşi vor da seamă că nu e vorba de tăiere. Guvernul nu taie din banii bugetelor locale. Imi spunea o doamna că trebuie să fiu bucuros că există excedent. (…) Guvenul a alocat cam 7 miliarde de lei în plus pentru local", a mai spus ministrul de Finanţe.

În weekend, Firea a transmis şi o scrisoare bucureştenilor în care anunţă că prin proiectul de buget pe 2019, Primăriei i se taie 25% din buget, adică 180 de milioane euro, subliniind că este dovada că Liviu Dragnea îi urăşte pe cetăţeni.

Ulterior, preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, ca răspuns acuzaţiilor Gabrielei Firea, că bugetul Capitalei nu s-a redus, ci a crescut, iar cei aleşi să facă ce au promis în campanie, nu să dea banii pe prostii.

