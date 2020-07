Protestatarii au blocat o stradă din Seattle cu bariere improvizate

Mai multe echipaje de la Departamentul de Transporturi ale oraşului Seattle au început să înlăture barierele de beton ridicate de protestatari în regiunea autodeclarată autonomă de către aceştia, Capitol Hill.

La scurt timp, mai mulţi oameni au încercat să creeze blocaje rutiere improvizate din orice au avut la dispoziţie: cutii de carton, coşuri de gunoi, mobilier sau panouri de placaj. Scopul declarat a fost să ţină forţele de ordine la distanţă.

Protestors moving everything they can from the area to re-block off 10th and E. Pine. #CHOP @KIRO7Seattle pic.twitter.com/IrTw3dfumr