PSD Satu Mare nu a reuşit să îşi aleagă noua conducere. Tensiuni la şedinţa social-democraţilor

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Satu Mare, într-o conferinţă de presă, că situaţia din filială va fi discutată în CEX sau în Biroul Permanent Naţional.

„PSD e un partid viu şi eu respect acest lucru. Am avut o întâlnire cu colegii mei de la Satu Mare, într-un for mai larg, apoi cu primarii şi am aflat la firul ierbii ceea ce se întâmplă la organizaţia Satu Mare. Săptămâna viitoare voi prezenta situaţia în CEX sau în Biroul Permanent Naţional unde, împreună cu colegii mei, o să cântărim şi o să luăm anumite decizii într-un timp cât mai scurt să fim pregătiţi de alegeri. Înainte de alegeri să avem o conferinţă în care să fie aleasă o conducere îndreptăţită să răspundă de scorul partidului pentru alegeri. Era un moment de tensiune în care lumea se contesta şi eu nu am putut să legitimez astfel de alegeri. Cred că PSD are capacitatea să organizeze nişte alegeri corecte şi necontestate”, a spus Ciolacu.

Acesta a subliniat că în cazul PSD Satu Mare va fi o decizie a BPN sau a CEX şi se va stabili dacă fosta conferinţă din 7 februarie s-a anulat sau dacă va fi conducere bicefală.

„Sunt foarte multe variante venite de la primari. Idealul este să avem o conferinţă de alegeri cu conducere aleasă”, a conchis Marcel Ciolacu.

La precedenta Conferinţă Judeţeană de alegeri a PSD Satu Mare, desfăşurată în 7 februarie, cei doi candidaţi la funcţia de preşedinte al filialei, Gabriel Leş, fost ministru al Apărării, şi Radu Cristescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, au avut un număr egal de voturi.

