Radiografia unui caz revoltător, minut cu minut. Salvarea tânărului ars din Neamţ, un „calvar birocratic”

Directorul Spitalului din Piatra Neamţ, Codruţ Munteanu, şi deputatul PNL Pavel Popescu, ce s-a implicat în salvarea tânărului ars după explozie, fac radiografia intervenţiei, anunţând minut cu minut tot ce s-a petrecut, concluzia fiind aceea că birocraţia aduce disperare şi „omoară cu zile”.

„Imediat, noi l-am primit la UPU şi am dat primul ajutor, ţinut de noi, cu specialiştii noştri, am declanşat planul alb, adică toată atenţia şi toată grija, numai că rugămintea era de a-l transfera către Bucureşti. La momentul respectiv, nu am găsit niciun fel de soluţie să-l transferăm la spitalele din Bucureşti, nu erau locuri. Şi atunci am făcut apel la cabinetul domnului ministru Arafat, dânsul nu era în ţară, doamna secretară mi-a făcut legătura cu domnul director general, Călin Alexandru, ne-am sfătuit permanent cu dânsul şi am ajuns la concluzia că cea mai bună idee este să îl transferăm la Iaşi. L-au preluat colegii de la Iaşi stabil hemo-dinamic, după ce noi l-am explorat, i-am făcut şi tomografie. Au continuat prelucrarea plăgilor chirurgical”, a declarat pentru MEDIAFAX managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

Despre lipsa unui loc în spitalele din Bucureşti pentru tânăr a scris şi deputatul PNL Pavel Popescu a scris, vineri, pe Facebook. El a subliniat că după ce a luat legătură cu familia tânărului, l-a sunat miercuri pe ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

„Am sunat-o pe Sorina Pintea, MS. Pe la 20:30 m-a sunat înapoi, spunându-mi de caz. I-am spus atât: <Ştiu de caz, i-am găsit loc, haideţi să îl transferăm>. 20:56, trimit către Serge, Sorina Pintea şi doctorul Arafat cererea oficială de transfer, cu datele pacientului. Comunic cu Raed Arafat prin sms şi îmi confirmă că a inceput organizarea pentru transfer. 21:40 primesc un email de la Serge dar şi un mesaj pe telefon în care îmi spune: pacientul nu poate fi acceptat din cauză că plăţile pentru cei doi mineri pe care îi transferasem în luna iulie nu au fost făcute. Directorul spitalului dorea astfel un avans de 15.000 de euro. Între timp, primesc de la Sorina Pintea actele medicale şi le trimit spre evaluare lui Serge”, a scris deputatul.

La rândul său, medicul explică ce răspunsuri a primit de la colegii din Bucureşti: „La cele trei clinici din Bucureşti nu au fost locuri. Aceasta a fost explicaţia care ni s-a dat de la Centrul Operaţional, de la COSU, ni s-a spus 《Nu sunt locuri!》. Eu personal ştiu că am vorbit cu medicul de gardă de la Bagdasar Arseni, care mi-a spus 《Avem trei locuri şi trei locuri pentru arşi sunt deja ocupate. Nu avem unde să îl luăm》. Probabil că aceeaşi situaţie a fost şi la colegii ceilalţi”.

Medicul Munteanu mai explică faptul că în Spitalul din Piatra Neamţ nu a stat pacientul foarte mult: „Derularea evenimentelor: la ora 13.45 am declanşat noi planul alb, la 14.02 pacientul cu arsuri multiple l-am preluat noi la UPU. Imediat am constituit echipa multidisciplinară şi am prelucrat tot ce s-a putut. La 14.30 din nou am luat legătură cu COSU, ca să informăm că evaluat pacientul avea arsuri de 70% şi 15-20% automat trebuie trimis spre Bucureşti şi transferul s-a efectuat la ora 16.45, de la noi. Ace Tot suportul şi sprijinul logistic l-am avut, mai puţin nu am avut unde să-l ducem spre Bucureşti”.

Pe de altă parte, deputatul a mai adăugat că în acea noapte tânărul ars a intrat în operaţie şi în paralel s-a făcut o „celulă de criză” pe reţeaua de socializare Whatsapp din care făcea parte şi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

„Joi dimineaţă, 1.11. Eram în maşină încercând să caut soluţii. După eforturi îndelungate ale Sorinei Pintea, se face o plată în jurul orei 10:30. Imediat îl sun pe directorul spitalului din Charleroi care îmi spune că fiind zi de sărbătoare, nu poate verifica plăţile. Mai mult, îmi spune că nu poate accepta pacientul decât dupa efectuarea plăţilor şi pentru cei doi mineri transferaţi în iulie (28.000 de euro). Îl rog din suflet să facă o excepţie dar îmi spune că nu mai poate avea încredere în statul român. O informez pe Sorina Pintea. Începe un calvar birocratic între Casa de Asigurări de Sănătate şi Casa de Pensii care nu putea decide dacă poate face plata deoarece în cazul celor doi mineri, Casa de Pensii ar fi trebuit să o facă, fiind considerat accident de muncă. (...) O sun pe Sorina Pintea din nou. Disperare. Birocraţia dintre cele două case ne omora”, a mai scris liberalul.

Deputatul continuă relatarea şi explică faptul că s-a dus la Palatul Victoria să discute cu premierul Viorica Dăncilă despre situaţia în care se regăseşte tânărul ars.

„Ora 10:40, în maşină. Intru în clădirea Guvernului, sunt legitimat şi intru în sala de şedinţe unde tocmai se terminase o întalnire. Consilierul de stat Nelu Barbu, mă ghidează spre biroul premierului. Sunt întâmpinat de asistenta doamnei Dăncila căreia îi spun că vreau să discut urgent cu premierul. Mi se spune că premierul are o întalnire cu o delegaţie în fix două minute (era 10:58). Îi răspund: “Foarte bine. Unul din cele două minute, este al meu.” Asistenta mă întreabă despre speţă. Îi spun că Sorina Pintea (MS), nu poate rezolva problema decât cu ajutorul premierului. Viorica Dăncilă ia legătura cu Sorina Pintea, îi dă OK-ul pentru plată (peste capul birocraţiei care da, ne omoară cu zile). Sorina Pintea mă sună şi îmi spune: “am rezolvat, fac a doua plată. Premierul a spus să vă mulţumesc”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit acestuia, joi, la ora 14.21, ministrul Sănătăţii îi confirmă „deblocajul birocratic”. „Avionul are undă verde. 16:30, avionul decolează de la Iaşi, cu Alexandru”, a mai scris Pavel Popescu.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că starea pacientului transportat în Belgia este stabilă, subliniind că transferul nu a fost întârziat.

„Transferul s-a făcut în momentul în care medicii au reuşit. El a fost operat la Iaşi, a fost în Terapie Intensivă. Pe măsură ce i se făceau analize eu le transmiteam la spitalul din Belgia şi medicii spuneau «Nu, nu», până în momentul în care au spus «Da»”, a declarat Pintea, la Sibiu.

Mai mulţi români din Belgia s-au mobilizat vineri şi organizează o campanie de strângere de fonduri pentru românul rănit în explozia de la Piatra Neamţ şi transportat în acel stat pentru îngrijiri şi operaţie. Comunitatea românilor încearcă să găsească şi cazare pentru familia tânărului.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii precizează că tânărul va fi operat luni, deoarece, potrivit spuselor medicilor din acel stat, pacientul mai are nevoie de tratament pentru stabilizare. Tânărul cu arsuri pe 65 la sută din corp a fost transferat joi în Belgia, după ce a fost dus cu ambulanţa de la Piatra Neamţ la Iaşi în stare gravă, intubat şi ventilat mecanic, şi operat acolo.

O explozie urmată de incendiu s-a produs miercuri, într-un bloc din Piatra Neamţ, trei persoane fiind transportate la spital. Tânărul cu rănile cele mai grave a reuşit să iasă singur din bloc, iar apoi a leşinat.

