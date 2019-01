Raed Arafat prezintă o situaţie ALARMANTĂ: Există un număr foarte mare de maşini de pompieri cu peste 30 de ani vechime

Raed Arafat, şeful DSU, a declarat, luni, la Timişoara, că, în acest moment, la nivel naţional, 41% din maşinile de intervenţie ale pompierilor au peste 30 de ani vechime şi se doreşte, în urma investiţiilor, ca timpii de reacţie să scadă la 6 - 7 minute în mediul urban, până în anul 2025.

Raed Arafat a afirmat, luni, la Timişoara, că în perioada 2015 – 2021, suma totală alocată sectorului de urgenţe va ajunge la aproape 900 de milioane de euro.

“Există acţiuni pe care le vor face autorităţile locale şi judeţene mai ales pe partea de infrastructură şi există acţiuni de achiziţii care vor continua. Au început deja şi anul trecut s-au primit deja dotări la nivelul judeţului. Vorbim aici de ISU, inclusiv SMURD şi Serviciul de Ambulanţă. Unitatea de primiri urgenţe a primit pe linia unui proiect al Băncii Mondiale prin Ministerul Sănătăţii, dar anul acesta este un an în care continuăm dotările, deci există foarte multe dotări care urmează să vină şi pentru Serviciul de Ambulanţă şi SMURD, dar şi dotări specifice pentru ISU, pentru intervenţii la diferite categorii de situaţii de urgenţă, cum este partea cu asigurarea energiei electrice în situaţii cum a fost cea de la sfârşitul anului trecut, când s-au mobilizat mai multe generatoare electrice, partea de tabere de sinistraţi, partea de intervenţii la incendiile de pădure şi multe alte dotări care urmează să fie primite. Total sume alocate sectorului de urgenţe prin diferite programe, suma atinge aproape 900 de milioane de euro, dacă luăm 2015 – 2020 – 2021. Este o sumă imensă, care într-adevăr ne va permite să aducem lucrurile la zi”, a declarat şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, Raed Arafat a afirmat că, la nivel naţional, 41% dintre maşinile de pompieri sunt mai vechi de 30 de ani, urmând ca acestea să fie înlocuite în următoarea perioadă.

“Aţi auzit ce înseamnă că ai maşini de pompieri cu peste 30 de ani în proporţie de 41% maşini de răspuns la incendii. Avem nevoie foarte mare de elicoptere medii, grele, pentru partea de intervenţii pe situaţii de urgenţă, care să intre la Inspectoratul General de Aviaţie şi avem foarte multă nevoie de dotări care să înlocuiască dotările vechi pe partea medicală, dar nu numai, pe partea de situaţii de urgenţă în general. Noi sperăm că cele 500 de maşini de pompieri care sunt în vizorul nostru când terminăm licitaţia şi pentru care există bani în programul respectiv, că cele care sunt peste 30 de ani să nu mai fie acolo. Adică să ajungă să fie oprite şi să fie înlocuite. Vom scădea costurile şi vom asigura o intervenţie mult mai sigură şi mult mai rapidă, pompierii nu vor mai trebui să trimită două, trei maşini ca să fie siguri că una ajunge, atunci putem să creştem numărul punctelor de lucru. Acest lucru clar va duce în final la înlocuirea maşinilor care trebuiau casate de foarte mult timp”, a explicat Raed Arafat.

Totodată, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a declarat că se doreşte ca timpii de reacţie să ajungă la şase, cel mult şapte minute în mediul urban.

“În mod normal, pentru codul roşu, pentru partea de incendii, mai ales în zonele urbane, cum vorbim de Timiş, trebuie deja să ţintim pentru următorii ani timpul de şase, maximum şapte minute de la apelul telefonic, din momentul în care intră apelul telefonic. Noi acum suntem încadraţi în timpul care este prevăzut în lege în marea parte a urgenţelor în zonele urbane, mai puţin un pic în zonele rurale, adică vorbim de cele 15 minute pentru urgenţele de cod roşu, dar asta a fost o ţintă a anilor 2007, când s-a scris legea. Acum trebuie să începem să ne gândim la noile ţinte, aşa cum se gândesc şi celelalte ţări, la noile ţinte de timp de reacţie pe urgenţele de cod roşu pe cazurile grave, pe incendii, unde timpii de reacţie trebuie să fie mult mai scurţi. Eu cred că cu dotările pe care le facem şi cu tot ce se întâmplă acum, în cursul anilor 2020 – 2025 am putea atinge un moment în care să spunem că în zonele urbane deja reducem la şase, şapte minute timpii de reacţie indiferent unde suntem. La zonele rurale, normal acest timp încă va trebui să lucrăm pe el, cu câte puncte mai trebuie să facem şi nu numai pe partea medicală, ci şi pe partea de incendii, astfel încât timpul de reacţie să fie cât mai aproape şi de zonele urbane sau nu pot să spun să fie egal 100% în primă fază, dar să fie cât mai aproape”, a detaliat Raed Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a precizat că o altă problemă majoră este personalul, în condiţiile în care urmează să se pensioneze un număr mare de angajaţi.

“Personalul este una dintre problemele majore şi nu e nimic de ascuns şi nu doar pe un singur segment. Vorbim aici de pompieri, de partea de ambulanţă, partea unităţilor de primiri urgenţe. În urma unor analize, noi am văzut că o parte din personal urmează să se pensioneze chiar în număr mare în următorii ani, pentru că au fost angajaţi la o anumită vârstă când s-au profesionalizat pompierii, de exemplu, şi acum ne aşteptăm ca din ce în ce mai mulţi să ajungă la vârsta de pensie şi să se pensioneze. Asta înseamnă că sunt două modalităţi de lucru aici: una este creşterea numărului absolvenţilor şcolii de subofiţeri, lucru care s-a făcut. De la 125 am ajuns deja pe an să scoatem peste 350, 400, chiar într-un an recent am scos 600 de oameni, adaptând programul de pregătire şi reducând programul la unul similar cu ce se face în alte ţări. Probabil că va fi nevoie încă şi de angajare din sursa externă, poate şi de militari voluntari, cum face Armata, şi de acolo să ajungă să intre cât este nevoie la şcoala de subofiţeri. Pe partea serviciilor medicale de urgenţă, acolo problema e un pic altfel. La serviciile de ambulanţă avem o hotărâre de Guvern care trebuie să modifice numărul personalului maxim astfel încât să putem suplimenta personalul treptat. Nimeni nu zice că trebuie să fie suplimentat totul într-un an, dar cred că în următorii trei, patru ani trebuie să ne gândim la intrarea unui număr semnificativ de personal, să completeze personalul serviciilor de ambulanţă. La fel la unităţile de primiri urgenţe. Iar aici, în afară de alocarea financiară şi a posturilor, cred că este foarte important şi simplificarea modului de angajare, pentru că în toate sectoarele noastre angajările durează luni de zile şi pleacă cineva, iar ca să-l înlocuieşti durează patru, cinci, şase luni până îl înlocuieşti. Asta de multe ori produce probleme şi dereglări în funcţionarea unui serviciu sau a unui sistem”, a explicat Raed Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a participat, luni, la Timişoara, la prezentarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2018.

