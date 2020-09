Rata şomajului la tineri este de 17%. Cât trebuie să aştepte, în medie, un tânăr pentru a-şi găsi un loc de muncă

Dacă ai până în 25 de ani şi Pandemia te-a prins fără job, vei căuta mult şi bine un loc de muncă. Şomajul pare a fi cronic în rândul tinerilor. Găsirea unui job durează, în medie, între o lună şi patru luni. În cazul tinerilor fără experienţă se poate prelungi şi până la un an.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că şomajul în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani este de 17%. Laura este absoventă a două facultăţi. I-a luat aproape 3 luni să găsească un job. În acest timp, a aplicat la peste 70 de posturi.

„L-au vizualizat, dar nu au sunat. Deci majoritatea sunt vizualizate, dar nu sună. Interviuri am avut trei, dintre care doar unul cu succes. Joburile la care am aplicat au fost în domeniul facultăţii, marketing, vânzări, management. Cel mai mult m-a dezavantajat faptul că nu am avut experienţă într-un anumit domeniu. Foarte rar sunt firme care acceptă oameni fără experienţă. Ei ne văd ca pe o povară. Le e foarte greu să lucreze cu oameni care nu au mai lucrat”, spune Laura, o proaspătă absolventă care îşi caută un job pe platformele de specialitate.

”Comenzile pe care le avem acum sunt pentru persoane care au măcar puţină experienţă, cel puţin un an de zile experienţă. Este mult mai simplu să iei pe cineva care are deja acest obicei de a lucra cu un program, de a lucra pe anumite tool-uri şi să îl integrezi în companie, decât să o iei de la zero cu un proaspăt absolvent”, a declarat Sorina Donisa, CEO la APT Resources, o firmă de recrutare.