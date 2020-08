Ai scăpat de starea de urgenţă şi ai dat de cea de alertă. După o perioadă de 2 luni în care ai stat mai mult în casă, chiar dacă acum te mai poţi relaxa, lucrurile nu mai sunt ca înainte. Ţi-o spune şi un psiholog care acum face cu greu faţă programărilor.

„S-a observat o dorinţă crescută a clienţilor de a apela la terapie, iar acum mai ales după o lungă perioadă de izolare, un număr din ce în ce mai crescut de pacienţi apelează la aceste servicii. Noi oferim terapie prin Realitatea Virtuală”, spune Otilia Tudorel, psihoterapeut.

Maria este una dintre pacientele Otiliei. A ajuns la a patra şedinţă de terapie. Pe primele trei le-a făcut online iar la a patra a venit personal.

„M-am autoizolat şi sterile de anxietate au început să revină, am mai avut probleme de genul ăsta şi în trecut, dar am crezut că le-am depăşit. Am apelat la psihoterapia online, am fost la câteva şedinţe şi acum am venit personal la terapie.”

În prezent, Realitatea Virtuală este cea mai avansată tehnologie folosită în intervenţiile terapeutice pentru tratarea fricilor şi a unor tulburări de anxietate.

„Am introdus în practica noastră şi Realitatea Virtuală iar rezultatele s-au dovedit a fi foarte bune. Cu ajutorul ochelarilor virtuali clientul se conectează cu realitatea virtuală şi este condus în diferite medii liniştite, la munte, la mare, pe malul unui lac şi este învăţat să practice ethnic de meditaţie, de relaxare, de respiraţie care ameleorează starea de anxietate şi cresc starea de bine”, mai spune Otilia Tudorel.

Specialiştii spun că starea de anxietate este greu de suportat şi controlat. Realitatea Virtuală folosită în şedinţele de terapie reprezintă soluţia pentru depăşirea mai rapidă a problemelor pentru a te bucura de o viaţă liniştită.