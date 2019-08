Record absolut în România, în acest an, şapte pui de barză albă într-un cuib / FOTO

Un record absolut în România, şapte pui de barză albă într-un cuib descoperit în satul Horodnic de Sus, judeţul Suceava a fost înregistrat de Societatea Ornitologică Română (SOR) în acest an, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al SOR, în baza de date a societăţii au mai existat cuiburi cu şase pui, dar cel de la Suceava este primul în care părinţii reuşesc să crească şapte pui.

„Numărătoarea berzeler albe a adus în 2019 un record absolut pentru un cuib de barză din România. Pentru prima oară avem un cuib cu 7 pui de barză albă. Cuibul se află în satul Horodnic de Sus din judeţul Suceava, iar numărul record de pui a fost înregistrat de biologul Lucian Fasolă Mătăsaru. Berzele pot avea între 1 şi 7 pui, dar este foarte greu pentru un cuplu să îi crească pe toţi cu succes, părinţii trebuie să aibă la dispoziţie resurse foarte bogate de hrană pentru a-i creşte pe toţi. Până acum, în baza de date a SOR au mai existat cuiburi cu şase pui, dar acesta este primul cuib în care părinţii reuşesc să crească şapte. Astfel de cazuri sunt extrem extrem de rare şi unul dintre ele a mai fost înregistrat anul trecut în Bulgaria”, se arată în comunicatul de presă citat.

Responsabilul de comunicare al SOR, Ovidiu Bufnilă, a subliniat în comunicat că specialiştii asociaţiei vor trebui să facă un nou update al aplicaţiei „Uite, Barza!”, deoarece nu au nici măcar posibilitatea de a introduce şapte pui.

„Nu ne aşteptam să se întâmple acest lucru”, a spus Bufnilă.

SOR a încheiat numărătoarea berzelor albe din România cu un total de 3.206 cuiburi introduse cu ajutorul aplicaţiei „Uite, Barza!”, 2019 fiind anul cu cele mai multe cuiburi recenzate.

„Au fost înregistrate 3.206 cuiburi, dar numai 2.788 au fost validate. Pentru a valida un cuib, trebuie ca acesta să fie recenzat pe loc, nu din maşină. Ne-am trezit cu cuiburi aflate la 5 kilometri distanţă de locul unde fuseseră introduse, şi aşa am ajuns la cifra de 2.788 de cuiburi validate. Din acestea, multe au fost recenzate de două sau trei ori, de mai mulţi utilizatori. După ce am suprapus intrările dublate sau chiar triplate, am rămas cu un număr de 1.901 cuiburi. Din acestea, 1.105 cuiburi de barză sunt amplasate pe stâlpii de electricitate, iar 626 de cuiburi de pe stâlpi au cuib artificial montat de furnizorii de energie electrică din România. Ca număr de păsări, avem un total de 6.580 de păsări din care 3.044 sunt adulţi”, a explicat Ovidiu Bufnilă.

În topul pe judeţe al cuiburilor de barză conduce Suceava, cu 230 cuiburi, urmat de Harghita – 211 cuiburi şi Călăraşi – 162 cuiburi. Pe localităţi, cele mai multe cuburi sunt în Siculeni (Harghita) - 42 cuiburi, Luncaviţa - 38 cuiburi şi Turcoaia - 38 cuiburi, ambele din Tulcea.

Reprezentanţii SOR au menţionat că cel mai nordic cuib de barză numărat în 2019 se află în comuna Cotuşca, judeţul Botoşani, cel mai sudic în comuna Bujoru, judeţul Teleorman, cel mai estic la Sfântu Gheorghe, în judeţul Tulcea, iar cel mai vestic la Nădlac, în judeţul Arad.

„Cuibul situat la cea mai mică altitudine în 2019, 1 metru peste nivelul mării, se află la Pardina, judeţul Tulcea, iar cuibul situat la cea mai mare altitudine, 985 de metri peste nivelul mării, se află la Moldova-Suliţa, judeţul Suceava”, se mai arată în comunicatul SOR.

