Restaurantele din Craiova s-au redeschis la interior. Rata de infectare a scăzut la 2.99 cazuri la mia de locuitori

Bogdan Marica a vrut să vadă iar cum e să te bucuri de tot ceea ce-ţi place, aşa că s-a grăbit să-şi facă rezervare la restaurantul lui preferat, care s-a redeschis după două luni.

„Sunt foarte fericit că pot să ies din nou la restaurant. De foarte mult timp aşteptam acest lucru şi chiar mă bucur că a scăzut numărul de infectări în Craiova. Mă bucur că putem servi o masa delicioasă, într-un ambient plăcut. Adică, undeva unde să fie căldură. Nu mai stăm afară, în aer liber, să îngheţăm în timp ce mâncăm”, povesteşte Bogdan Marica.

Ca să mergi la restaurant trebuie să faci rezervare, pentru că în local nu pot fi ocupate mai mult de 30% din locuri. Marius Bănică, proprietarul a două restaurante din centrul Craiovei, spune că numărul clienţilor creşte de la o zi la alta, dar este precaut. Când incidenţa va ajunge iar la 3 cazuri de îmbolnăviri la mia de locuitori, ar putea fi nevoit să pună lacătul pe uşă.

„În momentul de faţă suntem bucuroşi că am redeschis. Nu ne bucurăm prea tare pentru că nu ştim când vom închide, că deja ne-am obişnuit cu aceste închideri-deschideri. Pe ziua de ieri am avut, la masa de prânz, cinci mese rezervate, cu 25 de clienţi în total. La masa de cină am avut 7 mese rezervate, cu un număr de 25 de clienţi, pentru că nu au fost mese complete. Astăzi este o zi în creştere, cu 7 mese la prânz, iar pentru masa de cină vom avea 8 mese rezervate”, spune Marius Bănică.

Înainte de pandemie, restaurantul era plin ochi. Este unul dintre restaurantele incluse anul trecut în ghidul culinar Gault& Millau. Mihai Preoteasa, bucătarul chef al restuarantului, speră că şi acum va reuşi să gătească pentru cât mai mulţi clienţi.

„Aşteptam de mult redeschiderea interiorului. În restaurantul nostru găsiţi un meniu variat, se bazează mai mult pe vita angus. Dacă doriţi să aveţi o experienţă culinară plăcută, vă aşteptăm la Craiova”, lansează el invitaţia.