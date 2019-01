Rezoluţia de cercetare disciplinară a şefei ÎCCJ, Cristina Tarcea: Judecătorii cu altă opţiune să facă cerere

Rezoluţia de cercetare disciplinară a şefei ÎCCJ Cristina Tarcea, cu privire la modul în care a acţionat legat de completurile de 5, arată că au fost şi judecători cu o altă opinie, iar refuzul acesteia de a aplica legea este catalogat drept "nejustificat", potrivit documentului prezentat de luju.ro

Inspecţia Judiciară anunţă, în 19 decembrie, că a exercitat acţiunea disciplinară faţă de judecătorul Cristina Tarcea, preşedintele instanţei supreme, pentru că a refuzat nejustificat îndeplinirea unei îndatoriri de serviciu şi pentru nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor.

În documentul prezentat de luju.ro se arată şi modul în care i se reproşează că a acţionat.

"Intrucat la sedinta colegiului participau numai 7 judecatori dintre cei 11 membri acestuia, doamna judecator Simona Nenita a solicitat amanarea dezbaterii pentru o data ulterioara la care sa fie prezenti toti membrii colegiului. Solicitarea a fost reiterata si de un alt judecator prezent la sedinta, cu motivarea ca exista si alti judecatori ai instantei supreme care au alte pareri cu privire la problema constituirii completurilor de 5 judecatori.

In acest context, cu privire la problema constituirii completurilor de 5 judecatori, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie a exprimat, pe rand, urmatoarele puncte de vedere:

a)necesitatea intocmirii unor tabele cu numele si semnaturile judecatorilor care sustin aplicarea imediata a dispozitiilor modificate privind constituirea completurilor de 5 judecatori;

b)necesitatea sesizarii presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie de catre colegiu si nu de catre sectiile instantei;

c)necesitatea adoptarii unei hotarari cu precizarea ca judecatorii instantei care ar avea o alta optiune in raport cu aceasta 'nu au decat sa faca cerere, sa revenim asupra... sa revocam hotararea colegiului de conducere'"

În documentul de trimitere în judecată disciplinară se arată că au existat şi voci contra deciziei.

"Judecator Simona Nenita, care a relatat ca dupa aparitia Legii nr. 207/2018, nu s-au discutat oficial la nivel de sectie, instanta sau colegiu de conducere modificarile aduse prin acest act normativ, dar ca a avut discutii cu cativa colegi judecatori, ca o problema de drept, despre cum sunt vazute noile modificari si cu privire la completul de 5 judecatori, fata de reglementarile anterioare, respectiv Legea nr. 304/2004, constatand ca exista modificari pentru ca la art. 23 din Legea nr. 207/2018, respectiv 2 aliniate in plus fata de reglementarea anterioara, in sensul ca la alin. 6 se prevede expres situatia in care completul va fi prezitat prin rotatie de catre un judecator, atunci cand presedintele sau vicepresedintele nu sunt desemnati prin tragere la sorti. (...)

In sedinta de colegiu din data de 4 septembrie, cu privire la completul de 5 judecatori, doamna judecator si-a exprimat punctul de vedere, in sensul ca presedintele/vicepresedintii/presedintele de sectie, nu pot participa in complet decat daca sunt trasi la sorti, raportat la prevederile art. 32 alin. 5 si ca dispozitiile ce tin de compunerea completului de judecata sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute. (...)

Argumentele sale au fost sustinute si de doamna Corina Corbu, presedintele Sectiei de contencios, care a precizat ca si in sectia dumneai sunt judecatori care impartasesc aceeasi opinie.

In sedinta din 4 septembrie 2018, spre deosebire de toti ceilalti participanti la aceasta, doamnele judecator Simona Nenita si Corina Corbu (aceasta avand calitatea de invitat la lucrarile colegiului) au sustinut ca in cadrul Sectiilor din care fac parte exista judecatori care apreciaza ca fiind necesara imediata aplicare a noilor dispozitii legale privind tragerea la sorti a tuturor membrilor completurilor de 5 judecatori. Anterior sustinerii acestui punct de vedere, astfel cum rezulta din inregistrarea audio a sedintei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie a subliniat in mai multe randuri ca in calitatea pe care o are, interpreteaza sintagma 'la inceputul fiecarui an' in sensul ca tragerea la sorti trebuie sa aiba loc la inceputul anului 2019 si a precizat ca nici nu ar fi trebuit sa ii intrebe pe membrii colegiului de conducere cu privire la argumentarea juridica a obligatiei de constituire a completurilor, cate vreme aceasta revine presedintelui sau vicepresedintilor instantei."

Totuşi, preşedintele ICCJ s-a consultat doar cu magistraţii asistenţi, iar refuzul este catalogat drept nejustificat. "Refuzul de indeplinire a obligatiilor la care ne-am referit la punctul (2) este nejustificat intrucat presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie a eludat dispozitii imperative ale legii sub aspectul momentului punerii in aplicare".

"Din probele administrate, rezulta ca anterior primei sedinte a colegiului de conducere, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie a discutat despre modificarile aduse prin Legea nr. 207/2018, numai cu magistratii asistenti Adina Vlasceanu si Aneta Ionescu, la una dintre aceste discutii participand si doamna judecator Gabriela Elena Bogasiu, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Mai mult, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desi in cursul cercetarii prealabile, a sustinut ca ar fi rezolvat problema compunerii completurilor de 2 judecatori pentru solutionarea contestatiilor prevazute la art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 modificat prin Legea nr. 207/2018, inca din data de 23 iulie 2018, in nici una dintre notele de relatii comunicate in cursul verificarilor prealabile nu a facut vreo referire la acest aspect", se mai arată în documentul, prezentat de luju.ro.

Acţiunea vine după ce instanţa supremă nu a tras la sorţi completurile de 5 judecători odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi din Legea 304/2004, privind organizarea judiciară. În acest sens, s-a pronunţat şi CCR în 7 noiembrie, care a constatat un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi ÎCCJ.

CCR a precizat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trebuie să schimbe imediat, prin tragere la sorţi, toţi membrii completurilor de 5 judecători.

