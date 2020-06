REZULTATE BAC 2020. Harta rezultatelor pe judeţe. EDU.RO afişează notele de la Bacalaureat

Rezultate BAC 2020. EDU.RO publică notele pe judeţe





Elevii din judeţele din România care au susţinut proba de bacalaureat 2020 află azi, 30 iunie, până în ora 12, ce note au primit la probele susţinute săptămâna trecută la probele de BAC. De la ora 16, elevii nemulţumiţi de notele lor pot depune contestaţiile. Rezultatele finale vor fi publicate pe 5 iulie tot pe Edu.ro. Ca şi în cazul examenului de Evaluare Naţională, EDU.ro va publica rezultatele BAC 2020 pe judeţe, în format anonimizat. Elevii vor primi un cod unic ce va fi asociat cu numele şi nota primită de fiecare candidat.



REZULTATE BAC 2020 PE JUDEŢE. HARTA NOTELOR DE LA BACALAUREAT, POTRIVIT EDU.RO

Află notele de la BAC pe judeţe imediat ce acestea vor fi publicate pe EDU.ro.





Rezultate Bacalaureat 2020 Bucureşti

Rezultate Bacalaureat 2020 Alba

Rezultate Bacalaureat 2020 Arad

Rezultate Bacalaureat 2020 Argeş

Rezultate Bacalaureat 2020 Bacău

Rezultate Bacalaureat 2020 Bihor

Rezultate Bacalaureat 2020 Bistriţa-Năsăud

Rezultate Bacalaureat 2020 Botoşani

Rezultate Bacalaureat 2020 Brăila

Rezultate Bacalaureat 2020 Braşov

Rezultate Bacalaureat 2020 Buzău

Rezultate Bacalaureat 2020 Călăraşi

Rezultate Bacalaureat 2020 Caraş-Severin

Rezultate Bacalaureat 2020 Cluj

Rezultate Bacalaureat 2020 Constanţa

Rezultate Bacalaureat 2020 Covasna

Rezultate Bacalaureat 2020 Dâmboviţa

Rezultate Bacalaureat 2020 Dolj

Rezultate Bacalaureat 2020 Galaţi

Rezultate Bacalaureat 2020 Giurgiu

Rezultate Bacalaureat 2020 Gorj

Rezultate Bacalaureat 2020 Harghita

Rezultate Bacalaureat 2020 Hunedoara

Rezultate Bacalaureat 2020 Ialomiţa

Rezultate Bacalaureat 2020 Iaşi

Rezultate Bacalaureat 2020 Ilfov

Rezultate Bacalaureat 2020 Maramureş

Rezultate Bacalaureat 2020 Mehedinţi

Rezultate Bacalaureat 2020 Mureş

Rezultate Bacalaureat 2020 Neamţ

Rezultate Bacalaureat 2020 Olt

Rezultate Bacalaureat 2020 Prahova

Rezultate Bacalaureat 2020 Sălaj

Rezultate Bacalaureat 2020 Satu Mare

Rezultate Bacalaureat 2020 Sibiu

Rezultate Bacalaureat 2020 Suceava

Rezultate Bacalaureat 2020 Teleorman

Rezultate Bacalaureat 2020 Timiş

Rezultate Bacalaureat 2020 Tulcea

Rezultate Bacalaureat 2020 Vâlcea

Rezultate Bacalaureat 2020 Vaslui

Rezultate Bacalaureat 2020 Vrancea



REZULTATE BACALAUREAT 2020. NOTE ANONIMIZATE, ÎN PREMIERĂ PE EDU.RO





Primele rezultate BAC 2020 vor fi afişate marţi, 30 iunie, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), precum şi cu solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale prin anonimizarea numelui şi a prenumelui.



REZULTATE BAC 2020. CUM SE DEPUN CONTESTAŢIILE





Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 19:00 şi pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.



PARTICIPARE BACALAUREAT 2020





La proba de Limba şi literatura română de la Bacalaureat 2020: Au fost prezenţi 134.831 de candidaţi, în timp ce 3.643 de candidaţi au absentat. Un singur candidat a avut temperatura peste 37.3 ̊C. Acesta va susţine examenul în etapa specială, ce se va desfăşura în data de 6 iulie. 46 de candidaţi s-au aflat în izolare, iar alţi 5 în carantină/spitalizaţi.



Pentru tentativă de fraudă au fost eliminaţi 85 de candidaţi. Aceştia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.



La proba scrisă de la Limba şi literatura maternă din cadrul examenului de Bacalaureat, au participat absolvenţii clasei a XII-a, care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale (croată, italiană, germană, maghiară, slovacă, sârbă, ucraineană sau turcă). Au fost prezenţi 6.399 de candidaţi. Alţi 79 de candidaţi au absentat. Nu au fost cazuri de candidaţi cu temperatura peste 37.3̊ C. Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat un singur candidat (judeţul Bihor).



La proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2020 au participat 138.104 candidaţi, iar 5.935 de candidaţi nu s-au prezentat. Dintre aceştia, 57 se află în izolare, iar 5 candidaţi erau spitalizaţi/în carantină.



Nu s-au înregistrat cazuri în care temperatura să depăşească valoarea maximă de 37.3̊ C. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 105 candidaţi.



Proba la alegere a profilului şi specializării din cadrul Bacalaureat 2020 a adus 143.323 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea probei scrise la una dintre cele 10 discipline (Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie). S-au prezentat 137.340 de candidaţi, 5.924 de candidaţi au absentat, dintre aceştia 56 fiind în izolare şi 6 spitalizaţi/în carantină.



2 candidaţi au avut temperatura peste 37.3̊ C. Aceştia vor susţine examenul în etapa specială, programată în data de 8 iulie.





REZULTATE BAC 2020. CUM PROMOVEZI EXAMENUL





Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: