Rezultate LOTO, duminică, 24 octombrie 2021. Premiul de 6,18 milioane de euro la Joker

Numerele extrase Loto duminică, 24 octombrie 2021

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Rezultatele vor fi actualizate la scurt timp după extragere

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,56 milioane lei (aproximativ 6,18 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 23.800 de lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,53 milioane lei (peste 511.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 221.200 de lei (peste 44.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 15.200 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 42.400 de lei.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 21 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro).