Rezultatele la Loto 6 din 49, Noroc şi Joker, joi, 24 septembrie. Numerele extrase

Rezultatele vor fi disponibile aici în cel mai scurt timp posibil.

La tragerile loto de duminică, 20 septembrie, Loteria Română a acordat peste 17.860 de câştiguri în valoare totală de aproximativ 970.000 de lei.

Reportul la principalele categorii de extrageri loto

La Loto 6/49, se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 1,75 milioane de lei (peste 360.000 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,25 milioane de lei (aproximativ 258.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 11,23 milioane lei (peste 2,31 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 77.800 de lei . La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 245.000 de lei (aproximativ 50.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 850.000 de lei (peste 175.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 50.300 lei.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 20 septembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 46.947,06 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentia 03-094 din Pitesti, la agentia 09-001 din Braila si la agentia 18-074 din Motru, jud. Gorj.

La tragerea Loto 5/40 din 20 septembrie s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 52.650,90 lei. Biletul norocos s-a jucat la agentia 22-107 din comuna Holboca, judetul Iasi.