Român condamnat pentru că i-a spart iubitei contul de Facebook şi a făcut publice conversaţiile ei

Un bărbat din Alba a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzat că a spart contul de Facebook al iubitei sale, a intrat în mesaje, i-a copiat discuţiile private şi le-a făcut publice, pe pagina personală a femeii. Decizia nu este definitivă.

Tribunalul Alba l-a condamnat pe tânăr la 1 an şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic, 1 an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de alterarea integrităţii datelor informatice 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transfer neautorizat de date informatice.

”Contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare la care se adaugă un spor de 8 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse) urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare. (...) suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”, se arată în decizia Tribunalului Alba.

Dosarul va ajunge în 30 ianuarie la Curtea de Apel Alba Iulia.

Cazul a fost instrumentat de DIICOT, iar în rechizitoriu se arată că inculpatul a accesat fără drept contul Facebook al persoanei vătămate, în scopul obţinerii de date informatice.

”S-a mai reţinut că (...) la intervale diferite de timp, acelaşi inculpat a modificat parola de acces, apoi a restricţionat accesul la datele informatice din conţinutul contului Facebook al persoanei vătămate (...) A transferat neautorizat date informatice din sistemul informatic al persoanei vătămate către alte persoane care nu erau îndreptăţite să le primească şi vizualizeze”, se arată în actul de sesizare a instanţei.

Practic, inculpatul a intrat în mesajele tinerei, de unde a copiat discuţii private purtate cu alte persoane pe care le-a postat, ulterior, fie pe pagina personală a tinerei de pe Facebook, fie le-a transmis altor ultilizatori ai reţelei.

Apărătorul inculpatului a arătat, în faţa judecătorilor, că bărbatul a avut o conduită bună, de recunoaştere şi regret a faptelor, are o vârsta tânără (33 de ani), nu are antecedente penale, iar faţă de împrejurarea că a conştientizat gravitatea faptei şi urmările acesteia. Bărbatul a acţionat astfel din cauza geloziei.

