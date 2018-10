România 2018. Paturi vechi de 30 de ani şi mame muşcate de insecte, la pediatria Spitalului de Urgenţă Craiova

Imagini dezolante din secţia de Pediatrie a Spitalului de Urgenţă Craiova, cu paturi vechi de 30 de ani, o mamă care împarte pătuţul cu copilui ei, fără perne, au fost postate pe Facebook. ”Pot fi gângânii. Atâta timp cât există reziduri alimentare, există şi gângănii”, spune purtătorul de cuvânt.

Însoţitorul unei mame internate cu copilul ei în Spitalul de Urgenţă din Craiova a postat pe Facebook o fotografie despre care susţine că a fost făcută în secţia de Pediatrie a unităţii spitaliceşti.

"Spitalul nr. 1 de urgenţă Craiova 2018, secţia pediatrie. Cum este posibil în secolul 21 să existe într-un spital de urgenţă asemenea condiţii, asemenea paturi vechi de peste 30 ani, să dormi cu copilul într-un pat de 1500x800 dacă este şi atât, fără perne, fără paturi. Numai de furat sunteţi buni, dar să modernizaţi un spital nu vreţi că nu vă mai săturaţi de bani. Femeile muşcate de fel şi fel de gângănii, un miros insuportabil în saloane... Fără un frigider să îţi pui mâncarea, fără un dulap să îţi pui hainele”, a scris însoţitorul unei mame internate.

Postarea a atras o avalanşă de comentarii ale altor pacienţi nemulţumiţi, care, de asemenea, se plâng de condiţiile de igienă precară din spital.

”Eu am trecut prin experienţa asta, am dormit într-un pat de 1,20 cred, de fapt improriu spus dormit. Am aţipit chircită într-un colţ, câteva zile, deoarece trebuia să îi fac copilului loc. Insectele erau prezente peste tot, toaleta nespălată, igiena zero. Am evadat fără să aştept măcar să ies pe semnătură cu copilul. Mediul era de-a dreptul toxic”, scrie o femeie.

”Feriţi-vă de Spitalul Judeţean de Urgenţă nr. 1 pentru că este un adevărat focar de infecţie”, scrie o altă femeie.

Purtătorul de cuvânt al unităţii spitaliceşti, Cristina Geormăneanu, a declarat pentru corespondentul MEDIAFAX că de vină pentru igiena precară din secţie pot fi chiar pacienţii.

"N-am avut încă timp să mă documentez, o să merg să vorbesc cu managerul. Ce văd eu în poză e o doamnă aşezată într-un pătuţ de copil. Nu ştiu unde e copilul. Întrebarea mea este de ce doarme doamna acolo? Într-adevăr poartă haine de acasă şi nu ar trebui să poarte haine de acasă. O să dăm publicităţii şi un răspuns oficial. În poză se mai vede o felie de pâine, o tetină, aşezate pe dulap şi o pungă cu o franzelă feliată şi hârtie igienică. Bănuiesc că nu este mâncarea de la spital. Întrebarea mea este dacă în condiţiile date, nu cumva munca de igienizare a salonului este compromisă chiar de pacienţi. Da, o să se ia măsuri ca să nu mai intre oricine în spital. Pot fi gângânii. Atâta timp cât există reziduri alimentare, există şi gângănii. ", a declarat Cristiana Geormăneană.

