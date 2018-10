România, obligată de CEDO să achite peste 9.000 de euro unui tânăr torturat de Poliţia din Bistriţa

România este obligată, printr-o decizie a CEDO, să despăgubească cu 9000 de euro un tânăr din Bistriţa care, în 2011,a fost agresat şi torturat de poliţiştii din Bistriţa pentru a recunoaşte o faptă pe care nu a comis-o. Lovit cu un baston în cap, i-a fost crăpat timpanul şi de durere, a făcut pe el.

Potrivit deciziei CEDO, poliţiştii bistriţeni sunt acuzaţi de tortură în cazul unui elev din Bistriţa, suspect într-un caz de tâlhărie. Tânărul a fost ridicat de la şcoală de doi poliţişti şi, după o percheziţie la domiciliul acestuia, de unde au fost ridicate mai multe obiecte, a fost dus la sediul Inspectoratului de Poliţie Bistriţa-Năsăud pentru interogatoriu.

„Este vorba despre o întâmplare petrecută în urmă cu un aproape opt ani, în ianuarie 2011, cu un elev de liceu care avea nişte probleme de sănătate de mic şi care consuma, în acea perioadă, etnobotanice. Pe fondul acesta al comportamentului deviant destul de serios, undeva la un magazin de cartier vizavi de blocul în care locuia tânărul a avut loc o tâlhărie. Poliţiştii îl căutau pe autor şi aveau cumva convingerea un copil cu probleme ar fi de vină. L-au luat de la cursuri în timpul orelor, l-au dus acasă de unde au ridicat nişte haine care semănau cu cele cu care spusese vânzătoarea că ar fi fost îmbrăcat tâlharul, după care le-a spus părinţilor că trebuie să îl ducă la poliţie pentru a-i lua o declaraţie. Părinţii le-au spus poliţiştilor că băiatul are probleme, şi le-au solicitat poliţiştilor să nu îl bată pentru că au are probleme de sănătate. În timpul audierilor, copilul nu a vrut să recunoască fapta şi atunci unul dintre poliţişti a zis – <adu-l pe Cristian> - acel baston de cauciuc care trebuia să scoată informaţia... Poliţiştii au început să-l lovească fără milă peste cap, peste gât, peste spate. A fost bătut atât de crunt încât şi a făcut nevoile pe el iar poliţiştii se amuzau pe tema acestuia şi îi spuneau copilului: <vezi că dacă nu recunoşti, dai de naşpa>. Asta mi-a rămas şi mie în minte. Expresia ste reţinută şi în decizia Curţii Europene. Unul dintre poliţişti l-a lovit cu bastonul, altul l-a urecheat şi la sfârşit l-au lăsat să meargă acasă. Părinţii, când l-au văzut plin de vânătăi, l-au dus la urgenţe unde s-a constatat că avea timpanul spart. Spre seară poliţiştii au sunat din nou, că trebuie să mai dea tânărul o declaraţie. Părinţii au venit direct la mine şi am mers împreună la poliţie (...) Dosarul tâlhărie a fost clasat. Zilele următoare am făcut plângere penală pentru tortură, pentru agresarea unei persoane pentru scoaterea de informaţii, însă cazul a fost clasat”, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, avocatul Sergiu Rădăcină, avocatul tânărului pe care statul român trebuie să îl despăgubească.

Timp de patru ani, avocatul bistriţean nu a reuşit să dovedească abuzurile la care a fost supus clientul său, aşa că a decis să facă plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după ce a primit de trei ori soluţie de clasare.

În urma deciziei date marţi a CEDO, în dosarul nr. 71908/14, România a fost condamnată pentru încălcarea articolului 3 al Convenţiei Drepturilor Omului, care prevede că „nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”. De asemenea, judecătorii CEDO au stabilit că statul român trebuie să îi plătescă tânărului din Bistriţa despăgubiri în valoare de 9.000 de euro la care se adaugă şi cheltuielile de judecată în valoare de 1.445 de euro.

