Românii sunt post lockdown mai speriaţi şi mai pesimişti în privinţa viitorului. Studiul care ar putea explica comportamentul lor

Unul din patru români români se teme în perioada post lockdown şi doar 45-55% spun că vom trece cu bine peste această criză. Principalele pierderi sunt vacanţele (29%), oportunităţile financiare sau de job (21%). Câştigul este timpul cu familia, arată studiul realizat de agenţia de cercetare Unlock.

Potrivit studiului, sentimentul de frică a crescut uşor în rândul românilor în luna iulie faţă de luna mai (24% vs. 20%) şi au scăzut sentimentul de recunoştinţă pentru ce au (52% vs. 61%), speranţa (37% vs 45%) şi empatia (31% vs 39%), relevă studiul Crisis Insightsmeter realizat de agenţia de cercetare Unlock.

Peste 600 de români au fost întrebaţi în ce măsură s-a transformat viaţa acestora, dar şi cum au evoluat schimbările din traiul lor în ultimele luni.

Acesta este al treilea val de research pe care îl face agenţia în cadrul proiectului Crisis Insightsmeter, după cele din martie şi mai, schimbările fiind dramatice.

Sunt mai puţini cei care spun des că o să trecem cu bine şi peste această criză (45% în iulie vs. 55% în mai).

„Anxietatea şi incertitudinea erau deja perceptibile şi în ultimele valuri de research (martie şi mai), dar ele sunt mai accentuate acum pentru că, pe de o parte, nu mai avem încredere în cei de lângă noi că respectă regulile de siguranţă (acum siguranţa ţine mai mult de cât de responsabil este fiecare dintre noi) iar pe de altă parte, prelungirea si nesiguranta generate de prelungirea crizei i-a obosit pe oameni foarte mult“, spune Adina Vlad, managing director Unlock.

Potrivit studiului, 64% dintre intervievaţi declară că au purtat mască mai des decât înainte şi, în general, cei mai mulţi spun că au dezinfectat şi au luat măsuri de precauţie mai des decât în luna mai.

Cercetarea arată că a scăzut semnificativ munca de acasă (doar 24% acum, faţă de 51% valul trecut) şi că românii au participat mai mult la cursuri online (38% vs. 31% în mai).

În privinţa activităţilor de recreere, românii au făcut mai mult sport (32% vs 26%), s-au îngrijit mai mult (43% vs. 38%) şi chiar au meditat mai mult (39% vs. 32%).

Principalele câştiguri ale crizei rămân timpul petrecut în familie (32%) şi timpul pentru propria persoană (19%).

Pe de altă parte, principalele pierderi percepute din cauza crizei sunt vacanţele (29%) şi oportunităţile de job/ financiare (21%).

Referitor la sursele de informare în care au încredere cei chestionaţi, scade uşor TV-ul ca principal canal de informare (79% vs 84% în mai) şi continuă să crească informarea prin intermediul – cunoştinţelor, prietenilor (37% vs. 31% în mai).

Studiul a fost realizat de Unlock în perioada 22-26 iulie, pe un eşantion de 600 de repondenţi, urban mare şi mediu.