Am răsuflat uşuraţi în spaţii publice, dar situaţia se schimbă. N-o să te mai poţi scuza că ţi-ai uitat masca acasă, pentru că este foarte posibil să o porţi chiar de cum ieşi din casă. Numărul crescut de cazuri din ultima perioadă i-a determinat pe cei de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă să propună obligativitatea purtării ei şi în spaţiile publice deschise. Doar că temperaturile ridicate de vară le creează disconfort oamenilor. Am stat de vorbă cu un medic infecţionist care îţi spune că ar trebui să treci peste disconfort şi să te gândeşti la binele societăţii.

„Foarte naşpa. Pur şi simplu astea sunt restricţiile. Este foarte foarte foarte naşpa, nu pot să respir deloc. Absolut deloc”, se plânge o fată.

„E foarte horror să porţi mască vara, e oribil”, e de părere o altă tânără.

„De ce trebuie să aşteptăm mereu să fie o lege care să ne amendeze şi să ascultăm numai de bici? Trebuie să înţelegem că purtarea măştii e un gest de responsabilitate faţă de toată lumea, iar dacă îi e bine celui de lângă mine, mi-e bine şi mie. S-au făcut studii şi experimente care au arătat că şi 6 măşti puse una peste alta nu au scăzut cantitatea de oxigen din sânge. Deci senzaţia asta că vai, nu pot să respir, este foarte mult o senzaţie subiectivă şi o lipsă de confort”, spune Adriana Moţoc, medic infecţionist.