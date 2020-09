Scandal în CSM dupa ce americanii au criticat Secţia Specială. Baltag: „România nu poate să stea în genunchi, indiferent că e vorba de SUA”

Replicile contradictorii din CSM au fost readuse în prim plan, dar de către americani, de data aceasta. În plenul CSM a fost discutat un raport al Departamentului de Stat al SUA referitor la situaţia drepturilor omului în România. Acolo sunt criticate Inspecţia Judiciară şi Secţia Specială.

Judecătoarea Gabriela Baltag: Îmi exprim regretul că cineva poate reţine că o instituţie cum e Inspecţia Judiciară poate fi orchestrată politic. Să înţelegem că noi avem pe rol dosare politice? Acest neadevăr trebuie curmat. Să nu mai spunem de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie: aici pare a avea o problemă că intimidează judecători.(…) România este o ţară demnă şi nu poate să accepte ca despre ea să se spună lucruri neadevărate.

Judecătoarea Evelina Oprina: Din considerente de corectitudine, trebuie menţionată şi opinia favorabilă funcţionării acestei secţii.

Judecătorul Bogdan Mateescu: Este vorba despre o percepţie pe care un partener extern al statului român o are. (…) Consider că Departamentul nu face nicio alegaţie şi nu încalcă independenţa judecătorilor. E vorba de o percepţie pe care partenerul extern o are asupra unei realităţi din ţara noastră. (...) Nu vreau să rămânem încremeniţi în paradigma conform căreia instituţiile europene sunt dezinformate. Totuşi, aş vrea ca în sistemul judiciar să se analizeze: oare suntem perfecţi? Toate instituţiile europene şi transatlantice sunt dezinformate şi noi suntem perfecţi? Cred că nu.

Gabriela Baltag: România nu poate să stea în genunchi, indiferent că e vorba de SUA.

Bogdan Mateescu: Nu vreau să creadă cineva că îndemnul meu este la a sta în genunchi. Sunt patriot prin fapte şi nu prin vorbe. Aşa cum se practică azi”.

Judecătoarea Andrea Chiş: Aceste două instituţii au fost numite ca fiind vulnerabile în toate rapoartele internaţionale, vulnerabile la independenţa judecătorilor şi procurorilor. Independenţa judecătorilor este o valoare nu doar a statului de drept, ci are o valoare economică în sine. Dacă un stat este considerat că are judecători care nu sunt independenţi, investiţiile străine se opresc.