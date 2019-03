Scandal pe acreditările ziariştilor la Ministerul Justiţiei. Băsescu: Tudorel a luat-o razna. Revino-ţi omule!

Ministerul Justiţiei a refuzat solicitările de acreditare pe 2019 pentru două instituţii de presă motivând prin nerespectarea clauzelor de acreditare, potrivit unor anunţuri făcute pe reţelele de socializare de jurnalişti. Traian Băsescu i-a transmis ministrului Tudorel Toader "să-şi revină".

"Tudorel a luat-o razna ...Crezând că din postura de ministru poţi face orice, ce credeţi că a făcut Tudorel Toader? A refuzat să acrediteze la Ministerul Justiţiei ziarişti neconvenabili de la PRO TV- Ovidiu Oanţă şi Realitatea-Ionela Arcanu. Trebuie să recunosc, zece ani cât am fost Preşedinte al României erau acreditaţi la preşedinţie mulţi ziarişti care mă ascultau zâmbitori în timpul declaraţiilor, mă provocau la momentul întrebărilor, după care mă făceau pulbere la posturile lor de televiziune, fie că erau de la Realitatea, Antene, România Tv sau din presa scrisă sau audio.

Niciodată nu mi-a dat prin cap să le retrag acreditarea. Până la urmă eram mulţumit că mesajul meu era preluat după care era făcut pulbere prin comentariile jurnalistului care desigur „ştiau ei mult mai bine şi erau mult mai pricepuţi”. Când a fost cazul m-am „războit” cu ei, dar recunosc nu mi-a dat prin cap să-i interzic. Tudorel a luat-o razna. Revino-ţi omule !", a scris, pe Facebook, fostul preşedinte al României, Traian Băsescu.

Reacţia fostului preşedinte vine după ce ministrul Justiţiei Tudorel Toader a fost acuzat că a respins solicitările de acreditare pentru două instituţii de presă, anunţul fiind făcut pe reţelele de socializare de către jurnalişti. Refuzul a fost motivat prin articolul 18, alineat 3 din legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, respectiv "(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normala a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii".

În replică, ministrul Justiţiei a transmis, pe Facebook, că jurnaliştii nu au respectat clauzele de acreditare.

"Despre respectarea clauzelor de acreditare ! In documentele de acreditare la MJ , exista o clauza prin care se prevede-" ma angajez sa respect regulile de conduita". In repetate randuri, am facut apel pentru respectarea respectivei clauze !", a scris, pe Facebook, Tudorel Toader.

Scandalul de la Ministerul Justiţiei referitor la refuzul de acreditare a unor jurnalişti vine după ce, pe 16 ianuarie 2019, câţiva jurnalişti, printre care şi cei ai agenţiei MEDIAFAX, au fost opriţi la poarta Ministerului Justiţiei, pe motiv că solicitările de acreditare transmise pentru declaraţia lui Tudorel Toader de atunci au nevoie de timp de procesare.

