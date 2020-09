Şcoala de genii. Profesorii care îţi ajută copilul să calce pe urmele lui Bill Gates

Vrei altceva pentru copilul tău? Învaţă-l programare de mic. Matei abia a împlinit 11 ani, dar este expert în IT. Urmează cursuri de programare, iar după trei semestre are la activ peste 50 de jocuri pe care le-a creat de la zero. Părinţii îl încurajează, mai ales că a devenit şi foarte sigur pe el, de când învaţă programare. Matei se simte ca un peşte în apă, atunci când participă la aceste cursuri, care durează 90 de minute şi se fac o dată pe săptămână. Învaţă nu doar programare ci şi cum să îşi dezvolte alte abilităţi.

Dana a început să organizeze astfel de cursuri, în urmă cu aproape 2 ani, iar în acest timp, s-au înscris cam o mie de copii. Cu ei lucrează 15 instructori: studenţi şi absolvenţi ai Universităţii Politehnica. Cursurile se desfăşoară atât în săli special amenajate, cât şi în mediul online.

„Acum ştiu să programez jocuri. În spatele acestor jocuri sunt instrucţiuni şi variabile. În fiecare instrucţiune poţi scrie câte ceva şi atunci îţi alegi instrucţiunile şi variabilele şi îţi iese un joc”, spune Matei.

„Pe lângă partea de tehnologia pe care o dezvoltăm şi partea de programare, este stimulată gândirea algoritmică, gândirea creativă, modul de rezolvare a problemelor. Toate acestea sunt stimulate, iar abilităţile pe care le depind copiii le pot fi de folos şi în alte discipline şcolare”, este de părere Dana Ogrean, manager şcoală.

„Am luat această decizie cunoscându-l pe el şi văzându-l nesigur, auzindu-l mereu spunând cum ceilalţi colegi din clasă sunt buni la ceva, fie la matematică, fie la sport, au luat premii, au participat la concursuri. El mereu îmi repeta că nu e bun de nimic, că nu reuşeşte să facă nimic bun, ceea ce se regăsea şi în comportament, şi în atitudinea lui şi în viaţa de zi cu zi”, povesteşte mama lui Matei.