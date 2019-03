SCRISORILE unui deţinut îndrăgostit de psihologul închisorii: Frumoasă cu chip de zână, te distrug. Tu ai fost ţinta de la început, tu ai fost aleasa

Un deţinut îndrăgostit de femeia-psiholog care l-a consiliat în închisoare, supărat că femeia nu-i împărtăşeşte sentimentele, i-a trimis acesteia mai multe scrisori în care o ameninţa cu moartea, desfigurarea, incendierea casei, maşinii şi a tuturor bunurilor.

Pentru faptele sale, bărbatul a primit o nouă pedeapsă de la Judecătoria Aiud, 3 ani şi 7 luni cu executare, pentru ultraj şi influenţarea declaraţiilor, condamnare împotriva căreia a făcut recurs, iar judecarea dosarului va începe în 23 martie, la Curtea de Apel Alba Iulia.

În timp ce era încarcerat, pe o perioadă de 7 ani, în Penitenciarul Miecurea Ciuc, Kalusi Robert, în vârstă de 35 de ani, din Sovata, recidivist condamnat de mai multe ori, a declarat (formal, după cum au considerat judecătorii), tendinţe de suicid şi violenţă cu alţi deţinuţi având, însă, drept scop să se afle în prezenţa psihologului închisorii, de care se îndrăgostise. La una dintre şedinţele de consiliere, deţinutul chiar i-a dat femeii câteva foi pe care şi-a mărturisit, în scris, sentimentele.

Psihologul şi-a anunţat superiorii, moment în care bărbatul i-a făcut o plângere penală pentru abuz în serviciu şi divulgarea secretului profesional, iar procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc au deschis o anchetă, preluată ulterior, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, care au clasat dosarul.

Potrivit judecătorilor, în cadrul acestei anchete, bărbatului i s-a permis să studieze dosarul în care avea calitate de parte vătămată şi în care se afla declaraţia psihologului despre situaţia creată, declaraţie ce conţinea toate datele personale şi astfel i-a aflat femeii adresa de domiciliu. Eliberat între timp din Penitenciarul Miercurea Ciuc, bărbatul a ajuns din nou la închisoare, de această dată la cea din Aiud, pentru a executa un rest de pedeapsă, iar de aici i-a trimis victimei sale scrisorile de ameninţare.

Potrivit sentinţei penale de la Judecătoria Aiud prin care bărbatul a fost condamnat pentru ultraj, s-a reţinut că cele trei scrisori „conţin multiple şi diverse ameninţări grave a persoanei vătămate şi a familiei acesteia ce vizează integritatea corporală, viaţa şi bunurile acestora, în legătură cu atribuţiile exercitate de persoana vătămată, cu declaraţia dată de aceasta în calitate de martor, dar şi pentru a o determina să nu denunţe fapta de ameninţare prin scrisori”.

În documentul citat sunt exemplificate şi câteva expresii din cele trei scrisori, relevante pentru acuzaţiile care i s-au adus condamnatului:

„Tu ai făcut sau ai declarat în dosar multe bazaconii şi ai adus multe replici infirme, fă cumva şi reparăţi greşala”, „vei da socoteală pentru mizeria asta ce-ai provocato”, „să-ţi regreţi ziua în care mama ta ţi-a dat glas şi viaţă”, „să-ţi arăt ce pot sau poate vrei ca nişte amici din (...) să se deplaseze la adresa (...) vrei să ai o moarte lentă” , „nu încerca să te duci la poliţie să mă denunţi altfel se va abate peste tine cel mai cumplit coşmar”, „deplaseazăte la Organul de Poliţie şi retrageţi din declaraţie tot ce ai afirmat negativ despre mine şi că mai făcut obsedat într-o declaraţie”, „familia ta sau iubitul va fi momeala perfectă pentru un accident pe trecerea pietonului sau va da cineva foc la apartamentul de pe (...) şi va lua şi maşina voastră foc şi tot ce aveţi. Sper că nu depui plângere altfel mori încet”, sunt câteva rânduri din prima scrisoare trimisă de bărbatul condamnat, la data de 11 septembrie 2017, din Aiud.

După numai două zile, acesta a expediat o nouă scrisoare, fiind şi mai agresiv în exprimare: „Ai grijă că nu se ştie în acest mandat când voi veni la adresa asta”, „te voi hărţui toată viaţa”, „să plăteşti scump frumoasă cu chip de zână nu te las până nu te distrug până te văd îngenuncheată şi îţi plângi de mila ta şi de soarta ta”, „ am rezolvat printr-o persoană care te cunoaşte să te aştepte în faţa scării cu un recipient plin cu acid de baterie şi îţi va distruge acel chip de zână şi îţi va arunca direct pe faţă şi vei fi distrusă”, etc.

A treia scrisoare a fost trimisă, potrivit judecătorilor, după ce bărbatul a luat la cunoştinţă despre calitatea sa de suspect în dosarul de ultraj şi a realizat că femeia nu se lasă intimidată şi sesizează organele judiciare: „Te voi găsi şi îţi nenorocesc familia vă dau foc la domiciliu, am să-ţi torturez pe părinţii tăi pe doamna (...) o trimit în lumea viselor. Am să-ţi omor familia”, „tu ai fost ţinta de la început, tu ai fost aleasa, la tine am ţinut cel mai mult iar tu mai răsplătit în rău”, a scris bărbatul în data de 29 ianuarie 2018.

La unul dintre termenele de judecată, inculpatul a recunoscut vina, însă în sentinţa judecătorilor se menţionează că „în cursul urmăririi penale a avut iniţial o conduită nesinceră, negând orice legătură a sa cu scrisorile de ameninţare pe care le-a pus pe seama altor persoane, fiind necesară efectuarea unei expertize grafoscopice în vederea identificării autorului scrierii, fapt ce a dus, în final, la recunoaşterea săvârşirii faptelor”.

Pentru fiecare dintre infracţiunile comise, respectiv ultraj, influenţarea declaraţiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, magistraţii de la Judecătoria Aiud au aplicat pedepsele prevăzute de lege, rezultând, după contopire o condamnare la 2 ani de închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an 7 luni şi 10 zile (1/3 din restul pedepselor pentru care a fost eliberat înainte de termen) inculpatul urmând să execute în final pedeapsa rezultantă de 3 ani 7 luni şi 10 zile.

Sentinţa nu este definitivă şi a fost contestată de inculpat, la Curtea de Apel Alba Iulia.

