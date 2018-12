Scutiri foarte mari la impozit pentru operatorii din Constanţa care prestează servicii turistice cel puţin şase luni pe an

Operatorii economici din Constanţa cu activitate în turism vor avea o scutire de 60% din impozitul pe clădiri şi teren, din 2019, dacă vor presta servicii turistice cel puţin şase luni pe an. Măsura este luată pentru stimularea activitatăţii economice şi în extrasezon.

Scutiri de 60% la impozit pentru cei cei care prestează servicii turistice şase luni pe an

Consilierii locali ai municipiului Constanţa au aprobat, miercuri, un proiect de hotărâre privind acordarea reducerilor de 60% din impozitul pe clădiri şi teren pentru întreprinderile din municipiul Constanţa, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puţin şase luni într-un an calendaristic.

„Până anul acesta beneficiau de o scutire de 50 la sută. Cu alte cuvinte, cei din domeniul turismului care aveau activitate mai mică de şase luni, conform legii beneficiau de scutire 50 la sută. Prin hotărârea pe care am propus-o consiliului local, şi cei care aveau activitate mai mare de şase luni aveau tot 50 la sută. Anul acesta printr-o colaborare excelentă pe care am avut-o cu Organizaţia Patronală Constanţa - Mamaia, prin numeroasele întâlniri pe care le-am avut cu operatorii din sfera de activitate a turismului, m-am gândit să dau un semnal de încurajare pentru aceştia. Tocmai de aceea, am propus creşterea acestei reduceri de la 50 la sută la 60 la sută. Cu alte cuvinte, cei care au activitate permanentă sau mai mare de şase luni beneficiază de o reducere a impozitelor şi taxelor cu 60 la sută”, a declarat primarul Constanţei, Decebal Făgădău.

El a explicat că prin această majorare a procentului cu care va fi redus impozitul pe clădirile şi terenurile operatorilor economici cu activitate în turism se urmăreşte stimularea acestora să aibă activitate şi în extrasezon.

„Pentru că ne dorim să avem din ce în ce mai mulţi operatori economici care ţin deschis şi în extrasezon, care îşi ţin personalul angajat, care în perioada de extrasezon îşi renovează, îşi amenajează, au grijă de proprietăţile şi le pregătesc chit că nu fac profit din această activitate, am simţi nevoia ca anul acesta să fac o departajare”, a mai declarat Decebal Făgădău.

