Se prelungeşte starea de alertă? Anunţul lui Raed Arafat: ”Nu putem reveni la normalitate după 15 iunie. Nu suntem OK”

Mai sunt doar câteva zile până la expirarea stării de alertă, iar autorităţile iau în calcul prelungirea. Raed Arafat spune că nu putem ca, după 15 iunie, să revenim direct la starea de normalitate care exista înaintea pandemiei.

Raed Arafat a precizat totuşi că situaţia din România este sub control, însă nu putem risca o relaxare totală a măsurilor pentru a nu avea o ”explozie” de cazuri.

”Trebuie să înţelegem situaţia în care suntem. Dacă spune cineva că am trecut deja cu totul şi totul este OK, acest cineva înseamnă că nu este informat corect. La acest moment, încă situaţia e sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem zice că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK”, a declarat Arafat pentru TVR.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a mai afirmat că în cazul în care starea de alertă nu va fi prelungită, trebuie găsită o altă formulă prin care unele măsuri restrictive să fie menţinute.

"Dacă lăsăm totul şi spunem că totul se întoarce la normalitatea dinaintea virusului, aici comitem o greşeală majoră şi pe care s-ar putea să o să plătim foarte serios. Trebuie găsită o soluţie, pentru că noi nu putem în 15 iunie - şi cred că la sentimentul meu sunt toţi colegii mei medici, epidemiologi, toţi cu care am lucra până acum - noi nu putem în data de 15 iunie să revenim la o normalitate totală, cum era înainte să apară acest virus", a mai declarat Arafat.