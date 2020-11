Secţiunea 3 a autostrăzii Sibiu-Piteşti: 15 oferte depuse pentru proiectarea şi execuţia celui mai scump tronson licitat în România

Potrivit Ministerului Transporturilor, valoarea estimată a contractului este de 5.324.779.469 lei - peste un miliard de euro - fără TVA.

Durata contractului este de: 14 luni perioada de proiectare, 59 de luni perioada de execuţie şi 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor.

Traseul secţiunii 3 are o lungime de 37,4 kilometri, iar principalele lucrări sunt 95 de poduri şi pasaje, un tunel cu două galerii independente în lungime de 1,7 km/ galerie, nodul rutier Cornetu şi nod rutier Văleni, precum şi un ecoduct în zona localităţii Călineşti.

Tronsonul conţine astfel şi primul şi cel mai lung tunel montan care va fi construit în România - tunelul cu galerie dublă de 1,7 km de la Poiana.

Contractul va fi finanţat din fonduri europene nerambursabile.

„Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiilor de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice”, a transmis Ministerul Transporturilor.

Ministerul Transporturilor anunţă că până la termenul limită au depus oferte următorii agenţi economici:

1. ASOCIEREA STRABAG SRL -ACCIONA CONSTRUCCION SA)

2. ASOCIEREA AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) - RIZZANI DE ECCHER SA

3. ASOCIEREA ASTALDI SPA - TANCRAD SRL

4. IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA

5. TERNA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SOCIETE ANONYME

6. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC) - CHINA RAILWAY 14TH BUREAU GROUP CO LTD

7. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD- DIMEX-2000 COMPANY S.R.L.

8. CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD

9. HUNAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING, SURVEY & DESIGN INSTITUTE CO., LTD

10. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.

11. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. - OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. - GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.

12. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

13. POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LIMITED - OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LTD. STI. - POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO., LTD

14. REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş.

15. TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO., INC.) - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S