Sectorul Predeal-Cristian al Autostrăzii Ploieşti-Braşov a fost dat în folosinţă. Anunţul lui Lucian Bode

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat joi pe Facebook că lucrările la lotul Predeal- Cristian erau în noiembrie 2019 la un stadiu fizic de 10,5%.

„Am reuşit să finalizăm acest lot, asigurându-i finanţarea astfel încât să se recupereze întârzierile înregistrate pe parcursul său în implementare, în acest sens anul acesta efectuându-se plăţi de 87 mil. lei comparativ cu 30 milioane lei in anul 2019”, a scris Bode.

Conform acestuia, în noiembrie 2019, întreg sectorul Ploieşti- Braşov era blocat.

„În cele 12 luni de guvernare, am dat coerenţă proiectului care a fost aruncat în anul 2018 în aceeaşi formulă toxică de PPP, precum Autostrada Unirii - A8, un experiment eşuat după cel al procedurii de atribuire a contractului prin concesiune de lucrări publice, testat mulţi ani la rând. Am anulat această aberaţie procedurală şi am transferat proiectul la CNAIR pentru a fi reluată implementarea, acolo unde îi este locul”, a mai scris ministrul pe reţeaua de socializare.

Acesta a anunţat că în 2020 au fost astfel finalizaţi 90 de kilometri de autostradă.

„Anul 2020 a fost cel mai bun an din ultimii 10 in ceea ce priveşte ritmul de contractare la nivelul CNAIR. Vorbim despre contracte încheiate de execuţie autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale şi VO in valoare de aproximativ 2 miliarde euro, la care se adaugă proceduri de licitaţie lansate şi validate de către ANAP în valoare de aprox. 6 mld euro. Ca o comparaţie, anul 2011 a fost anul în care compania de drumuri a contractat lucrări de 1 mld de euro, în anul 2020 am atins un maxim istoric al ultimilor 10 ani, cu 8 mld. de euro, de opt ori mai mult în raport cu anul 2011”, a mai transmis Lucian Bode.