Şeful CJ Cluj, plângere penală împotriva angajaţilor de la aeroport care l-au "jignit" când au protestat

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a acţionat în judecată angajaţii Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj, considerând că aceştia l-au jignit şi defăimat prin bannerele afişate cu ocazia unui protest desfăşurat în faţa CJ, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al CJ Cluj transmis, joi, semnat de Alin Tişe, acesta a formulat plângeri penale şi acţiuni în instanţă împotriva directorilor semnatari ai unor plângeri despre care spune că sunt false şi nedovedite.

„Având în vedere afirmaţiile jignitoare, defăimătoare la adresa preşedintelui CJ Cluj, precum şi mesajele jignitoare afişate public pe bannerele folosite la mitingul angajaţilor din aeroport, în intervalul 19-20.03.2019, anunţ că am acţionat în judecată şi că am formulat plângeri penale individuale împotriva persoanelor care au făcut aceste afirmaţii jignitoare, calomniatoare precum şi împotriva acelora care au afişat bannere cu conţinut mincinos, jignitor, calomniator. De asemenea, am formulat plângeri penale şi acţiuni în instanţă împotriva directorilor semnatari ai nenumărate acţiuni şi plângeri false şi nedovedite, afirmaţii şi acuze false, înaintate de diverse instituţii”, a arătat Tişe.

Şeful CJ Cluj a depus o plângere penală şi împotriva a trei angajaţi ai aeroportului clujean care au fost implicaţi în realizarea a două videoclipuri denigratoare şi insultătoare, care au fost transmise pe reţele de socializare.

„CJ Cluj va informa toate forurile naţionale şi internaţionale – DNA, DIICOT, Parchete, Parlament – Camera Deputaţilor şi Senat, ambasade, autorităţi aeronautice naţionale şi internaţionale, Guvern şi alte instituţii abilitate, cu privire la ilegalităţi, fraudarea bugetului public prin contracte şi acte adiţionale şi lucrări fictive / neconforme, precum şi cu privire la starea tehnică a pistei noi şi a platformei Apron 4, construite din bani publici, la preţul de 50 de milioane de euro, crăpate deja încă din perioada de garanţie”, a mai arătat preşedintele CJ Cluj.

Peste 100 de angajaţi ai Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” au protestat, marţi, faţă de acţiunile Consiliului Judeţean Cluj, pe care le consideră „ilegale şi discreţionare”, printre care construirea unui terminal Cargo sau realizarea exproprierilor pentru noua pistă de 3.500 metri.

