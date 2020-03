Şeful Gărzii de Mediu din Bucureşti a fost demis. Viorel Glăman: Eu consider că nu am nicio vină

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, am solicitat astăzi comisarului general de la garda naţională de mediu schimbarea din funcţie a comisarului şef de pe Bucureşti, de la Garda de Mediu”, spunea miercuri Costel Alexe.

La rândul său, Viorel Glăman a spus la Digi 24 că nu are nicio vină pentru poluarea din Bucureşti: „Eu consider că nu am nicio vină. Domnul ministru al Mediului şi doamna comisar general mă poate analiza”.

Tot la Digi 24, Viorel Glăman a fost întrebat dacă ştie definiţia ecosistemului, iar şeful Gărzii de Mediu a răspuns că nu ştie. Glăman a mai declarat că îşi dă seama dacă în Bucureşti e poluare atunci când iese din casă şi „se uită pe cer”.

Nivelul de poluare din Capitală a depăşit limitele legale zilele acestea.

