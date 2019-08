Sesizare la Parchet după ce Primăria Sectorului 3 a depozitat pământ şi moloz în Parcul Pantelimon/ FOTO

Octavian Berceanu, consilier general din partea USR, susţine că a depus o plângere la DIICOT şi Parchet după ce a filmat cum o firmă a Primăriei Sectorului 3 a depozitat mormane de moloz în Parcul Pantelimon. Primăria transmite că face lucrări de modernizare.

„În Parcul Pantelimon, una dintre societăţile Primăriei Sector 3, Algorithm Construcţii S3, a început să aducă acolo resturi din demolări de la şantierul parcării din Bulevardul Decebal, şi s-a format un munte de 7-8 metri înalţime din aceste resturi, moloz plus pământ, care a acoperit instalaţia din parc, băncile, arborii, au astupat tot acolo. Sunt şi bucăţi mari de moloz, nu doar pământ. Oricum, depozitarea de pământ era ilegală, iar depozitarea de deşeuri este agravantă în acest caz. Am sesizat DIICOT, Parchet şi Poliţie, Garda de Mediu, şi Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi cea a sectorului 3. Poliţia locală a venit şi e plecat aşa cum a venit, nu a încheiat niciun act. Am înţeles că au venit şi cei de la Garda de Mediu”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Octavian Berceanu, consilier general din partea USR.

Contactat telefonic de către MEDIAFAX, până la ora transmiterii acestei ştiri, primarul sectorului 3, Robert Negoiţă nu a răspuns.

Într-o postare pe Facebook, reprezentanţii primăriei de sector spun că Parcul Pantelimon se află în proces de modernizare şi se amenajează o zonă pentru derdeluş.

„Întreg Parcul Pantelimon din Sectorul 3 se află într-un amplu proces de modernizare şi amenajare. Astfel:

- se desfăşoară lucrări de reorganizare şi reconfigurare a zonelor, în vederea extinderii spaţiilor verzi, a amenajării de piste pentru biciclete, a unui spaţiu destinat picnicului şi grătarelor, precum şi o zonă pentru săniuş/ derdeluş. Este prevăzută şi amenajarea unei zone pentru tiroliană şi a unui skatepark. Vor fi modernizate locurile de joacă şi spaţiile destinate animalelor de companie.

Pentru organizarea zonelor amintite, se face sistematizarea pe verticală şi pe orizontală a reliefului şi amplasamentului, în vederea dinamizării şi creării unui relief adecvat.

- se amenajează un complex acvatic ultramodern, dotat cu facilităţi pentru petrecerea timpului liber în sezonul estival, dar şi în cel de iarnă.

Date fiind aceste lucrări, în întreg parcul Pantelimon există organizare de şantier, iar anumite zone au fost dezafectate pentru reamenajare”, se arată în postare celor de la Primăria Sectorului 3.

Pe de altă parte, Octavian Berceanu spune că lucrarea nu are autorizaţie de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„Nu există autorizaţie acolo, eu sunt consilier general al Municipiului Bucureşti, iar totul trebuia să treacă pe la Comisiua de Patrimoiu al cărei membru sunt, printr-o hotărâre de Consiliu General, pentru că primăria sectorului 3 este doar administrator, nu şi proprietar, iar modificările de structură se aprobă cu hotărârea CGMB. Am luat legătura cu cei de la Primăria Sectorului 3 şi nu vor să răspundă”, a declarat Berceanu pentru MEDIAFAX.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.