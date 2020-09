”Simţi vreo remuşcare?” Unul dintre poliţiştii implicaţi în moartea lui George Floyd, confruntat în supermarket de o femeie

Unul dintre cei patru ofiţeri de poliţie implicaţi în uciderea lui George Floyd a fost confruntat de o femeie atunci când îşi făcea cumpărăturile din supermarket. J. Alexander Keung, în vârstă de 26 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauţiune contra sumei de 750.000 de dolari, vineri seară.

În timp ce era la cumpărături a fost abordat de o femeie iar aceasta a filmat dialogul, relatează The Independent.

„Deci, ieşi din închisoare şi îţi faci confortabil cumpărăturile. Ca şi cum n-ai fi făcut nimic. Ai crezut că oamenii nu te vor recunoaşte? Ai ucis pe cineva cu sânge rece. Nu ai dreptul să fii aici. ” i-a spus femeia.

Fostul poliţist i-a răspuns: ”Pot să înţeleg, îmi pare rău că simţi asta. Înţeleg, voi plăti pentru lucrurile mele”

Femeia a continuat să îl filmeze până la casa de marcat şi în replică i-a spus ”Nu, nu vrem să plăteşti, vrem să fii închis. Simţi vreo remuşcare pentru ce ai făcut?”

Videoclipul a devenit viral pe Twitter.

look who my sister caught at Cub Foods in Plymouth. J. Alexander Keung, one of the officers who lynched #GeorgeFloyd in cold blood. pic.twitter.com/PVX4pFijab