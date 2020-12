Singurătatea studenţilor, în pandemie. Psihologii spun că izolarea poate duce la depresie şi anxietate

Viaţa de om singur e mult mai dură decât crezi. Şi asta se simte în special pentru tinerii care îşi petrec viaţa de student singuri în cămine sau chirii. Unde mai pui şi că, în perioada asta, restricţiile îi împiedică să se întâlnească cu alţi colegi.

Denisa studia la o facultate din Anglia, până când şi-a dat seama că stilul acesta de viaţă nu e pentru ea. Aşa că a renunţat şi s-a întors în ţară, la familia şi prietenii ei.

„Mi-am dat seama când am început să stau singură că viaţa de om singur e mult mai dură decât credeam eu. Am nevoie să fiu cu o persoană, am nevoie de conexiuni în casă, nu neapărat ca să fiu eu fericită dar ca să am eu o siguranţă. Mie mi s-a părut că, atunci când nu mă simt eu bine cu mine, pur şi simplu nu îmi vine să fac absolut nimic”, povesteşte tânăra.

Psihologul Bianca Pescaru spune că, mai ales pentru studenţii din anul I, izolarea în campusuri e o mare problemă. Asta pentru că nici măcar nu au apucat să simtă cum e viaţa de student.

„Ce le-aş recomanda celor care sunt nevoiţi să stea singuri mai mult în această perioadă este în primul rând să nu piardă contactul cu cei dragi. Putem face sport de acasă, putem viziona film, putem asculta muzică, lucruri care, făcându-le în fiecare zi, ne încarcă pozitiv.”