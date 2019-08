Site-ul coaliţiei lui Cumpănaşu, copiat după cel al SRI. IT-istul responsabil cu designul: Mi-a fost indicat clar site-ul SRI

Site-ul Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României, for condus de Alexandru Cumpănaşu, este suspendat, după un material publicat de Pressone cu privire la faptul că acesta era copiat după cel al SRI. IT-istul responsabil spune că a primit indicaţii de la Liviu Beşleagă, vicepreşedinte CNMR.

Publicaţia pressone.ro a scris, zilele trecute, că site-ul oficial al Coaliţiei pentru Modernizarea României (www.cnmr.ro) a fost realizat prin copierea site-ului Serviciului Român de Informaţii (SRI), multe bucăţi din conţinutul acestuia fiind pur şi simplu clonate în site-ul CNMR.

Mai mult, autorii site-ului CNMR au copiat atât sursa HTML, cât şi sursa CSS, adică limbajul care defineşte aspectul vizual al elementelor. Pe site-ul CNMR au fost preluate cu totul părţi din site-ul SRI, inclusiv o fotografie cu Eduard Hellvig, şeful SRI, care depunea o coroană de flori de Ziua Luptătorului Antitero.

Site-ul CNMR este momentan suspendat, dar potrivit aceleiaşi publicaţii el a fost conceput de firma D>Soft din Iaşi, care a realizat două site-uri care au copiat conţinut propagandistic pro Kremlin de pe Sputnik şi l-au distribuit în România.

Potrivit informaţiilor de pe pagina firmei D>Soft, aceasta pune la dispoziţie servicii de grafica şi design site-uri. Contactat de MEDIAFAX, David Burcovschi, patronal firmei din Iaşi, susţine ca a folosit un cod open source.

"Este mai mult sau mai puţin o confuzie. În momentul în care ei nu aveau acea licenţiere MIT, atunci chiar nu se putea folosi orice element de design, până şi culoarea. Dar din moment ce ei nu aveau acea licenţiere MIT care să interzică asta, nu este nimic rău că am luat o culoare, o iconiţă care mi-a plăcut. Ei la rândul lor au folosit iconiţe font Elstrom, care sunt folosite de toată lumea pe net. Pe lângă asta sunt o grămadă de site-uri care arată la fel, se vând teme pe internet care sunt cumpărate de firme şi refolosite la mai multe site-uri şi nimeni nu se plânge de absolut nimic pe chestia asta. Pe lânga asta, site-ul nu este în totalitate similar, adică un procent de 48% care seamănă - doar prima parte a primei pagini de sus, restul elementelor sunt diferite”, a spus David Burcovschi.

Realizarea site-ului CNMR a fost făcută, în urmă cu circa 3 ani, la comanda lui Liviu Beşleagă, vicepreşedinte al forului condus de Cumpănaşu, spune Burcovschi, iar Beşleagă, este cel care a şi a indicat ca model site-ul SRI.

"Vreau să vă spun sincer, mie omul (n. r. Liviu Beşleagă) mi-a zis clar când am vorbit că vrea să iau elementul ăsta de pe site de la SRI, de pe prima pagină, i-au plăcut acele pătrăţele, na ce să îi faci. Când vine un client la mine şi spune vreau un site şi mi-ar plăcea să iau de aici elementul ăsta, efectul ăsta. Am ştiut, dar nu am ştiut că o să iasă aşa scandal după trei ani.", a explicat David Burcovschi, pentru MEDIAFAX.

La scurt timp după apariţia materialului cu privire la copierea site-ului, Alexandru Cumpănaşu a decis să îl dea afară pe Liviu Beşleagă.

“Există similitudini dar asta se datorează unui coleg de-al nostru care s-a ocupat de online, pe care nu pot să-l acuz de rea-voinţă dar pentru că a procedat aşa l-am şi dat afară de două zile. Nu am ştiut de aceste semnalări, pur şi simplu l-am rugat pe programator şi el, că de asta avem vicepreşedinţi pe domenii, să se ocupe de site şi ei s-au ocupat de nu au mai putut. Au făcut site-ul din câte înţeleg din presă, pentru că nu am sesizat asta, dacă erau nişte semnalări..am decis, unu, să dea jos site-ul şi să facă alt design până săptămâna viitoare şi doi, colegul nostru să fie dat afară”, a spus Alexandru Cumpănaşu, pentru MEDIAFAX.

“Site-ul este offline pentru că pur şi simplu după ce mi s-au semnalat lucrurile astea era normal să îl schimb pentru că ştiam aceste detalii, nu m-a informat nimeni că există nu ştiu ce asemănări de programare, că dacă există asemănări vizuale asta nu este o proprietate intelectuală a nimănui, dacă cineva se inspiră asta este dar înţeleg că erau şi anumite lucruri care ţineau mai degrabă de conţinut, de modulul în care apărea conţinutul. Am zis hai să nu mai, ce înseamnă treaba asta, noi avem altă misiune şi atunci l-am dat jos şi facem un alt design. Colegul care se ocupă de online l-am scos din CNMR.

Nici măcar nu i-am cerut explicaţii, pur şi simplu în momentul în care am aflat i-am comunicat că este inacceptabil aşa ceva, nu numai lui, tuturor colegilor noştri, adică în Consiliul de coordonare al nostru am comunicat că este inacceptabil aşa ceva şi că am decis să îşi vadă de treabă, să nu se mai ocupe, să nu mai fie vicepreşedinte pe online (…) El se ocupa de online şi atunci programatorul respectiv lucra pentru el, dar acum respectivul programator este în CNMR , l-am întrebat pe programator de ce a făcut aşa, a spus că la momentul respectiv a fost o discuţie între el şi Liviu Beşleagă şi a primit nişte indicaţii în sensul ăsta , că i s-a părut lui că arată ok site-ul ăla şi i-am spus că nu este acceptabil aşa ceva. L-am rugat să dea jos site-ul, să-l reprogrameze şi să îmi arate designul înainte de a-l urca”, mai spune Cumpănaşu, pentru MEDIAFAX.

Preşedintele CNMR a ajuns în atenţia opiniei publice după cazul crimelor de la Caracal, fiind unchiul Alexandrei Măceşanu, fata de 15 ani care a reuşit să sune de 3 ori la 112 să îşi anunţe propria răpire. Copila nu a mai putut fi salvată deoarece autorităţile au intervenit în casa criminalului abia după 19 ore de la apelurile la 112.

Alexandru Cumpănaşu a acuzat instituţiile statului şi a făcut mai multe petiţii la Parchetul General, MAI, Avocatul Poporului, DIICOT acuzând că există o întreagă reţea de trafic de persoane în zona Caracal, iar aceasta are protecţia poliţiştilor, magistraţilor şi politicienilor.

Despre Liviu Beşleagă, în septembrie 2018, site-ul recorder.ro a scris că se află în spatele unor platforme care au rolul de a prelua şi multiplica temele propagandei ruseşti. Pentru unul dintre site-uri, usd24.ro, în 2017 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a alocat peste 20.000 de euro.

Liviu Beşleagă a precizat acum, pentru MEDIAFAX, că lucrează la un raport detaliat care va lămuri toate aspectele.

„Se lucrează la un raport detaliat care va elucida acest aspect în clar. Estimez un grad de similitudine pe linie de aspect sub 23%”, a spus Beşleagă, despre site-ul cnmr.ro, pentru MEDIAFAX.

După ce a fost exclus din CNMR, Beşleagă a fost numit, pe 12 august, preşedinte al Comitetul Naţional al Românilor Republicani Americani, filiala din România.

Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR) reprezintă un cumul de ONG-uri care au ca obiectiv principal accelerarea procesului de absorbţie a fondurilor structurale în perioada 2014-2020.

Contactat de MEDIAFAX, Serviciul Român de Informaţii nu a avut o poziţie publică. Într-un răspuns anterior pentru Pressone, SRI a menţionat că va analiza situaţia, în condiţiile în care nu a existat un acord cu proprietarul site-ului cnmr.ro.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.