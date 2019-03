Situaţie jenantă într-o comună din România, unde elevii unei şcoli au primit la simularea Evaluării Naţionale subiecte de anul trecut

Elevii de clasa a 8-a din comuna Răchitoasa, judeţul Bacău, vor relua simularea Evaluării Naţionale la matematică, după ce, în urmă cu o săptămână, au primit subiectele de anul trecut. ISJ Bacău spune că greşeala aparţine comisiei.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, Oana Bărbuţ, a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX, că după ce elevii de clasa a 8-a din comuna Răchitoasa au primit, pe 12 martie, subiectele de anul trecut la simularea examenului de Evaluare Naţională 2019, aceştia au susţinut în continuare proba de matematică.

„Este vorba doar despre elevii de clasa a 8-a, care la proba de matematică într-adevăr au primit subiectele de anul trecut, din pricina faptului că acestea se aflau salvate în calculatorul pe care s-a făcut descărcarea în ziua probei de matematică. E regretabil că s-a întâmplat acest lucru, elevii au continuat proba cu pricina, deci ei au trăit, au experimentat simularea examenului, până la urmă. Ei au susţinut proba în condiţii de examen, au experimentat ceea ce înseamnă monitorizarea video, dispunerea în bancă, doar subiectul a fost cel din anul şcolar trecut. Acesta a fost un exerciţiu util membrilor comisiei, până la urmă, pentru că în felul acesta au înţeles cât este de importantă pregătirea examenului, şi aceasta va fi un exerciţiu util tuturor, pentru că nu doar elevii trebuie să fie pregătiţi, ci şi comisiile aferente”, a spus Oana Bărbuţ.

Reprezentanţii ISJ susţin că, înainte de fiecare examen de Evaluare Naţională, au loc instruiri ale comisiilor, iar ştergerea subiectelor, din anii trecuţi, din calculator este printre primele sarcini. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat la şcoala din comuna Răchitoasa, simularea la matematică va fi reluată, cu alte subiecte.

„Elevii au rezolvat la clasă subiectele de anul acesta şi urmează să mai susţină o simulare la matematică şi vor primi alte subiecte alcătuite de către colegii noştri din inspectorat. Tot aceştia vor şi superviza desfăşurarea probei. De altfel, subiectele de anul acesta sunt pe structura celor de anul trecut. Comisia de la Răchitoasa va fi monitorizată până la sfârşitul anului şcolar pentru a ne asigura că totul se va desfăşura în mod corect la examen. Noi am ştiut încă din acea zi ce s-a întâmplat, am informat ministerul, s-au purtat discuţii, preşedintele comisiei a dat o notă scrisă referitoare la ceea ce s-a întâmplat. Noi am luat demersuri încă din ziua cu pricina. Doamna director a făcut o notă scrisă, aceasta poate fi considerată o formă de sancţiune”, a mai declarat Oana Bărbuţ.

