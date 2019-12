Situaţie revoltătoare în Gorj | Elevii îngheaţă în şcoli pentru că nimeni nu vrea să taie lemnele. Director:„Părinţii s-au boierit”

Elevii şcolilor din comuna Scoarţa, judeţul Gorj, îngheaţă în clase pentru că nimeni nu vrea să taie lemnele pe care le au în curţi pentru iarnă. Directorul unei şcoli spune că „părinţii s-au boierit” şi nu mai ajută, în timp ce primarul afirmă că va sparge el buştenii.

Primarul comunei Scoarţa, Ion Stamatoiu, a decis să meargă el să taie lemnele pentru centralele din şcolile din localitate, întrucât părinţii copiilor nu sunt dispuşi să sară în ajutor, iar numărul beneficiarilor de ajutoare sociale este mult mai mic faţă de anii trecuţi.

Ion Stamatoiu spune că în acest an a cheltuit 30.000 de lei pentru aprovizionarea şcolilor cu lemne. Acum însă a descoperit că nu are cine să le taie. În aceste condiţii, pentru ca elevii să nu îngheţe la ore, edilul a decis să ia securea şi drujba şi să spargă buştenii.

„Nu avem cu cine. Am apelat şi la nişte prieteni, sâmbătă avem acţiune la ora 09.00, la şcoală, la Scoarţa, să le tăiem. Deja vorbeam cu femeia de serviciu să fie acolo, că mai vin doi-trei bărbaţi cu drujbele. Inclusiv eu particip. Ce să facem, dacă nu are cine? Am apelat la părinţi, nu au venit, am apelat chiar la începutul şcolii să reabilităm grupul social în curte, nu au venit. Am găsit înţelegere în altă parte, la unitatea militară de exemplu. Gratuit, voluntar, facem muncă voluntară. Avem trei şcoli: două gimnaziale, una generală. Sâmbătă vom fi la cea de la Scoarţa, centru, unde sunt cele mai multe. Continuăm la Budieni. Am cheltuit 30.000 de lei pe lemne, au mai rămas şi de anul trecut. Ar fi culmea să vină zăpada peste noi şi noi să stăm să vină alte vremuri. Am zis că mi-aş lua şi din concediu, chiar eu, să pot să particip la tăierea lemnelor. Nu mă sperie munca”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarţa.

Edilul nu este la prima acţiune de acest gen. La începutul şcolii a participat la ştergerea geamurilor şi la curăţenie într-o şcoală reabilitată. În localitate mai sunt doar nouă beneficiari de ajutoare sociale.

Directorul Şcolii Gimnaziale Scoarţa, Alina Bobei, a declarat, pentru MEDIAFAX, că îngrijitorul şcolii ar putea să se ocupe de tăierea lemnelor, dar nu poate singur pentru că sunt foarte groase.

Alina Bobei a spus că primarul mai trimitea şcolii beneficiari ai ajutorului social, dar acum nu mai are pe cine.

„Părinţii nu prea. Părinţii s-au boierit, cică e obligaţia Primăriei, a şcolii, nu e a lor. Unii dintre ei ne-au ajutat, am avut aici ceva de făcut de construit şi ne-au ajutat, au venit fără bani, dar nu putem să abuzăm de ei întodeauna”, a spus directorul Şcolii Gimnaziale Scoarţa.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.