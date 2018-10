Locuitorii cartierului Craioviţa Nouă din Craiova spun că se confruntă cu o adevărată invazie de şobolani, care pătrund în locuinţe, cutreieră prin scările blocurilor şi pe aleile din cartier, în zona pubelelor.

Mai multe postări pe reţelele de socializare, dar şi mărturii ale oamenilor care locuiesc în cartierul Craioviţa Nouă confirmă faptul că în zona respectivă şobolanii se simt ca la ei acasă pe străzi şi în apartamentele oamenilor.

Oamenii spun că şi-au cumpărat singuri otrava pentru a scăpa de rozătoarele din case.

"Eu m-am trezit cu şobolanii în casă. Evident că m-am speriat şi m-am dus să cumpăr otravă. În plus, o amică de-a mea din blocul învecinat s-a întâlnit cu şobolanii în scara blocului şi s-a speriat foarte tare. E adevărat că încă nu am făcut sesizare la Salubrizare, am considerat că mă descurc cu otravă din comerţ. Dar o să fac", a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, Mihaela Mocanu, una dintre locatarele cartierului Craioviţa Nouă.

O altă localnică a spus că îi este teamă să mai ducă gunoiul, deoarece în zona pubebelor este plin de şobolani.

Şefa serviciului de Salubritate din Craiova, Cristina Ghenea, a declarat că oamenii ar fi trebuit să se plângă serviciului pe care-l reprezintă, nu presei.

”Oricum, noi am fost şi am efectuat deratizarea. Vom aştepta 8 zile, că atât durează să se simtă efectele, şi apoi ne vom întoarce în teren pentru a vedea dacă situaţia e aceeaşi sau s-a schimbat", a spus Ghenea.

Şi purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Maria Andronache, susţine că până acum nu a aflat de astfel de plângeri, dar va verifica şi dacă lucrurile stau aşa cum susţin oamenii, va avea şi un punct de vedere oficial.

