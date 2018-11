Şoferii prinşi nepregătiţi de prima zăpadă din Bucureşti: Cozi de mai bine de jumătate de kilometru la vulcanizări duminică noapte - FOTO

De data aceasta şoferii au fost prinşi nepregătiţi de prima ninsoare din Bucureşti, la o vulcanizare de pe Şoseaua Fundeni a Capitalei putând fi observată o coadă de aproximativ jumătate de kilometru la ora 22:48 în cursul zilei de duminică.

Şoferii aşteptau pentru înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă şi au blocat prima bandă a carosabilului.

„Am un drum până la Ploieşti în seara asta şi nu pot pleca aşa, uite cum ninge. Când am venit aici (la vulcanizare – n. red.), am văzut coada de maşini de pe prima bandă, dar în primă fază am crezut că aşteptau la semafor. Aia e acum, aştept, că nu mai găsesc în apropiere vulcanizare deschisă la ora asta şi prin alte părţi o fi şi mai aglomerat”, a declarat un şofer reporterului ZF.

Legislaţia în vigoare nu menţionează un interval de timp pentru obligativitatea dotării autovehiculului cu anvelope de iarnă, însă şoferii trebuie să se adapteze la condiţiile de drum în mod corespunzător, în caz contrar riscă sancţiuni. Autorităţile susţin că sunt pregătite, pe pagina de Facebook a CNAIR, reprezentanţii instituţiei publicând mesajul „Regionalele CNAIR sunt pregătite pentru deszăpezire şi intervin în zonele unde este necesar”, împreună cu fotografii cu utilajele în acţiune.

Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben, pentru 30 de judeţe şi Capitala, care intră în vigoare duminică, la ora 22.00, şi sunt valabile până luni seara. În această perioadă se vor înregistra ninsori, apoi lapoviţă şi ploaie.

În intervalul- duminică, ora 22.00- luni ora 10.00- vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ, la început mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat de zăpadă, iar în dimineaţa zilei de luni, 19 noiembrie, treptat ninsorile se vor transforma în lapoviţă şi ploaie. Temporar vântul va avea unele intensificări cu viteze în general de 40…50 km/h. Zone afectate: Oltenia, vestul, centrul şi nordul Munteniei

În intervalul 18 noiembrie, ora 22 - 19 noiembrie, ora 22, vor fi ninsori în general moderate şi strat de zăpadă. Zone afectate: Carpaţii Meridionali şi Orientali, Munţii Banatului, Moldova, estul şi sudul Transilvaniei

În cursul nopţii de duminică spre luni (18/19 noiembrie) şi pe parcursul zilei de luni (19 noiembrie) temporar va ninge în general moderat cantitativ şi se va depune strat de zăpadă local mai consistent. Vor fi intervale de timp în care vântul va avea intensificări cu rafale ce vor atinge în medie 45…55 km/h, în special în sudul Moldovei.

