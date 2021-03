Şoferiţa care a provocat accidentul din Sectorul 2, în care şi-au pierdut viaţa două fete, a fost eliberată şi plasată sub control judiciar

Judecătoria Sectorului 2 a dispus, marţi, control judiciar pentru următoarele 60 de zile în cazul şoferiţei care a provocat accidentul din Sectorul 2. Judecătorii au respins cererea parchetului de arestare preventivă.

Luni, femeia a fost reţinută pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru ucidere din culpă.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului”, anunţa Brigada Rutieră.

Decizia nu este definitivă, iar procurorii o pot contesta, însă ea este executorie, iar femeia poate pleca acasă imediat.

Două fete de 6 şi 14 ani au fost spulberate de o maşină care a ajuns, sâmbătă, pe trotuar, după ce a lovit un stâlp, pe strada Menţiunii din Sectorul 2 al Capitalei. Fetiţa de 6 ani a murit înainte de a ajunge la spital, iar cea de 14 ani la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, înainte ca medicii să intre cu ea în sala de operaţie.