Soluţia găsită într-un oraş din România pentru şcolile aglomerate la care învaţă mai mulţi copii decât capacitatea sălilor de curs

Câteva sute de elevi de la mai multe şcoli din Timişoara vor fi nevoiţi să înveţe în containere, care au fost transformate în săli de clasă din cauza lipsei de spaţiu din unităţile de învăţământ, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Primăria Timişoara a găsit o soluţie temporară pentru a rezolva problema lipsei de spaţiu cu care se confruntă unităţile de învăţământ cele mai aglomerate. Astfel, anul trecut, instituţia a achiziţionat primele şase containere modulare, care au fost transformate în săli de clasă pentru Şcoala Generală Nr. 30, aflată în cartierul Soarelui. În această unitate de învăţământ sunt înscrişi 1.900 de elevi, iar clădirea are o capacitate de doar o mie de locuri.

Fiind mulţumiţi de condiţiile din aceste containere modulare, reprezentanţii Primăriei Timişoara au făcut demersuri pentru a cumpăra astfel de spaţii şi pentru alte unităţi de învăţământ care duc lipsă de spaţiu.

„Am alocat fonduri din bugetul local pentru achiziţia de spaţii modulare pentru Şcoala Generală Nr. 30 şi pentru Liceul Grigore Moisil, dar achiziţia o face unitatea de învăţământ. O parte din bani sunt alocaţi de noi, şcolile au şi fonduri proprii, au mai primit sponsorizări. De asemenea, ne propunem să achiziţionăm încă 20 de săli de clasă modulare pe care probabil că o să le scoatem la licitaţie în cursul lunii septembrie, pentru a fi folosite în locurile în care va mai fi nevoie pe parcursul anului, pentru o perioadă scurtă. Cel mai probabil vor fi utilizate de şcolile generale nr. 19 şi 7, unde sunt elevi care mai fac ore după-amiază şi care au nevoie destul de mare de spaţiu", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, viceprimarul Timişoarei, Dan Diaconu.

De asemenea, Primăria Timişoara a lansat, în această vară, licitaţia pentru cumpărarea a şase containere modulare şi pentru Liceul Waldorf, care ar urma să fie funcţionale pe parcursul următorului an şcolar.

Director Şcolii Generale Nr. 30, Mihaela Şora, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că aceste containere sunt extrem de utile, elevii învăţând în săli mari şi aerisite.

„Noi avem şase containere deja şi vom mai cumpăra încă un complex de spaţii modulare, cu şase săli de clasă, cu hol, cu grupuri sanitare şi pe lângă asta, noul corp va avea şi alte două săli: sală pentru cancelarie şi sală pentru arhivă. Vor învăţa în aceste spaţii copii de la ciclul primar, pentru că noi acum suntem în pericol să nu încăpem cu clasele a II-a, sunt câte zece clase pe serie. 400.000 de lei am primit de la primărie şi 80.000 de lei am obţinut din donaţii şi sponsorizări pentru cumpărarea containerelor. Noi preconizăm că din semestrul al II-lea al acestui an şcolar le vom putea utiliza", a afirmat Mihaela Şora.

Potrivit directorului Şcolii Generale Nr. 30, soluţia sălilor de clasă în containere este una provizorie, în condiţiile în care Primăria Timişoara are un proiect de extindere a clădirii, însă lucrările nu au început încă.

