Sorina Fredholm, antreprenor şi Fondator 121tribe: „Poftele sunt foarte legate de starea noastră emoţională şi psihică!”/ „Scopul tuturor este să fim fericiţi!”

Invitată în emisiunea „Ochii pe mine!”, Sorina Fredholm, antreprenor şi Fondator 121tribe, îţi spune cum poţi învăţa să trăieşti sănătos, dar şi cum gestionăm stresul din viaţa noastră, într-o perioadă care ne-a schimbat tuturor existenţa. Îţi vorbeşte şi despre Platforma wellness 121tribe unde puteţi găsi planuri alimentare personalizate şi reţete gustoase şi sănătoase pentru mic-dejun, prânz, cină.

Invitata lui Vlad Craioveanu îţi explică ideea pe care vrea să o transmită wellness-ul. Sorina Fredholm îţi mai spune şi care este misiunea ei şi ce îţi propune să reuşească.

„Termenul (nr. - wellness) vrea să transmită ideea de a te simţi bine, în primul rând bine în pielea ta. Nu neapărat cum arăţi. Eşti fit, nu eşti fit, eşti slab, nu eşti slab. Important e să ne simţim bine înăuntru. De acolo porneşte tot. Cu toţii ar trebui să ne simţim bine în pielea noastră. Cred că la asta aspirăm cu toţii.”

Sorina Fredholm: „Misiunea mea este să ajut oamenii să trăiască mai bine!”

„121 tribe este o platformă care vine şi sub forma unei aplicaţii mobile, care adună experţi în wellness într-un stil de viaţă sănătos, sustenabilitate, activititate fizică şi nutriţie sanatoasă. Încercăm să acoperim toate aceste categorii de sub umbrella wellnessului.”

Sorina Fredholm: „Suntem toţi diferiţi şi trebuie, în primul rând, să-ţi găseşti motivaţia ta!”

Sorina Fredholm susţine că marea problemă a oamenilor este aceea că trăiesc în trecut şi în viitor, uitând să se bucure de prezent. Cât despre pofte versus cumpătare, totul vine de la starea emoţională şi psihică a fiecărui om, subliniază invitata lui Vlad Craioveanu. Aşadar, suntem ceea ce mâncăm?

„Suntem toti diferiti si trebuie, in primul rand, sa-ti gasesti motivatia ta. Care este scopul tau in viata? De ce iti doresti sa faci o schimbare? Si trebuie sa sapi destul de adanc. Scopul tuturor este sa fim fericiti. Totul ajunge la un sentiment, la cum ne simtim pana la urma si de acolo pornim. De acolo începem sa construim, sa ne construim reteta noastra, rutina noastra de wellbeing, de wellness. Pentru unii inseamna sa te trezesti foarte devreme, pentru unii inseamna sa iti faci meditatia seara, ca sa te ajute sa dormi mai bine. Altii merg doar pe partea de alimentatie, foarte focusati sa manance sanatos, sa se hidrateze, sa manance multe legume. Pentru altii inseamna sa alerge la maraton. Trebuie sa faci totul cu placere.”

Sorina Fredholm: „Poftele sunt foarte legate de starea noastră emoţională şi psihică!”

„Şi dacă nu suntem ok acolo, dacă nu suntem echilibraţi pe partea asta, pot să vină din probleme pe care le ai la job, pe care le ai in relaţie, diverse probleme. Faci emotional eating sau emotional shopping ca să umpli golurile.”

Sorina Fredholm, despre programul lui Darin: „Este şi o călătorie spirituală!”

„Programul lui Darin, de exemplu, costa 49 de dolari. Si ai acces la el un an intreg. Este o calatorie, mai mult decat un program, de 21 de zile. Este si o calatorie spirituala, dar este si o calatorie in zona de mancare nutritie, de activitate fizica, de alte obiceiuri sanatoase. Exercitii de respiratie, meditatie, educatie foarte multa. In fiecare zi, de exemplu, ai acces la un video de la Darin care te invata lucruri noi.”

Sorina Fredholm:„Ar trebui să bem mai mult de 2 litri de apă pe zi!”

„Hai să te trec asa printr-o zi de-a mea. Ma trezesc undeva între 6:45-07:00, depinde şi de sezon, acum că vine vara o să mă trezesc şi mai devreme. În primul rând, beau apă. Deci foarte, foarte important. Ar trebui sa bem mai mult de 2l de apa pe zi. Sau poate tu ar trebui sa bei mai mult, eu mai puţin.

Există o formulă, ai un anumit număr de kilograme, eşti mai înalt, te-am dat exemplu pe tine, dar cineva care locuieşte într-un climat tropical, transpiră foarte mult sau face foarte mult sport. Toate lucrurile astea trebuie luate în considerare când decizi. Şi există o formulă pe care o găseşti pe internet şi îţi calculează exact”, conchide invitata lui Vlad Craioveanu.