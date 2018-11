Sorina Pintea răspunde autorităţilor din Cluj, după ce acestea au cerut să-şi construiască singure spitalul regional

Spitalul regional de la Cluj se va face de către Ministerul Sănătăţii, declară ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, după ce autorităţile clujene au anunţat că vor să îşi construiască singure spitalul regional, considerând că Guvernul a amânat investiţia.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, luni, la Bistriţa, că Spitalul regional de la Cluj se va face de către Ministerul Sănătăţii cu fonduri prin Banca Mondială şi că a rămas surprinsă de declaraţiile făcute de conducerea Consiliului Judeţean Cluj, care “ar trebui să se ocupe de Spitalul de Pediatrie”.

“Spitalul regional de la Cluj se va face de Ministerul Sănătăţii, cu fonduri prin Banca Mondială. Consiliul Judeţean Cluj ar trebui să se ocupe de Spitalul de Pediatrie pentru că am nişte referinţe nu tocmai plăcute despre ceea ce se întâmplă acolo din punct de vedere al structurii. Spitalul la Cluj nu este la faza de intenţie, eu am rămas foarte surprinsă de ceea ce au spus cei de la Consiliul Judeţean. În momentul în care am preluat Ministerul Sănătăţii, în luna februarie, nu aveau definit un teren, adică exista o bucată de teren, dar mai era nevoie de încă o bucată de teren şi am întâmpinat foarte mari dificultăţi în relaţia cu Consiliul Judeţean Cluj”, a spus Pintea.

Între timp, problemele de la Cluj s-au rezolvat, a spus Sorina Pintea, iar studiul de fezabilitate este gata şi luna viitoare se va depune cererea de finanţare la Bruxelles, alături ce celelalte două proiecte similare din ţară.

“Lucrurile s-au rezolvat între timp, pentru spitalul regional de la Cluj, studiul de fezabilitate este gata şi în decembrie vor fi depuse la Bruxelles cererile de finanţare pentru cele trei spitale regionale – Iaşi, Cluj şi Craiova. Pentru cele trei spitale este nevoie de o cofinanţare din partea statului român. UE a alocat pentru cele trei spitale regionale 150 de milioane de euro, ori un spital costă în jur de 400 de milioane de euro. Cu siguranţă Guvernul trebuie să găsească surse de cofinanţare, inclusiv din zona privată, dar asta nu înseamnă că nu vom mai mai trage fonduri europene”, a mai spus Sorina Pintea.

Ministrul Sănătaţii a ţinut să îi dea o replică şi comisarului european Corina Creţu, care a anunţat că se pot cere suplimentări de fonduri pentru construcţia spitalelor.

“În ceea ce priveşte declaraţia comisarului european, că, dacă este nevoie de fonduri suplimentare acestea se vor acorda, daţi-mi voie să o contrazic: în 27 septembrie delegaţia Ministerului Sănătăţii condusă de Cristian Grasu, secretar de stat, se duce la Bruxelles tocmai pentru această chestiune şi i s-a spus nu, pe această axă de finanţare nu mai avem sume suplimentare. Noi am făcut aceste demersuri, prin urmare am luat decizia fazării ca să nu pierdem finanţarea”, a completat ministrul Sănătaţii.

Săptămâna trecută, CJ Cluj a trimis o adresă Guvernului şi Comisiei Europene pentru a modifica ghidul de finanţare, în ideea în care ar vrea să acceseze fonduri europene pentru a începe construcţia spitalului regional, considerând că Guvernul a amânat investiţia.

