SOS Satele Copiilor, de 25 de ani în România. Tânără: Am învăţat ce înseamnă să ai o familie

SOS Satele Copiilor nu e doar o organizaţie care oferă copiilor orfani o familie, dar le oferă şi o a doua şansă, susţin beneficiarii proiectului, precizând că datorită programului au reuşit să să-şi depăşească limitele. Aceştia s-au reunit la gala ce aniversează 25 de ani de când SOS e în România.

Organizaţia neguvernamentală SOS Satele Copiilor există de 25 de ani în România timp în care au fost ajutaţi aproape 450 de copii. Beneficiarii spun că programul le-a oferit o şansă la viaţă.

“De la vârsta de doi ani, când am ajuns în satul SOS, am avut toată protecţia de care un copil avea nevoie. Am stat până la 14 ani în sat, iar ulterior m-am mutat în comunitatea de tineri. Pot spune că aici am crescut, am copilărit şi m-am maturizat. Alături de ei am învăţat că viaţa nu e perfectă şi nici nu trebuie să fie. Ei au fost alături de mine şi când am rămas însărcinată şi m-au direcţionat să fac ceva cu viaţa mea”, a spus Oana, beneficiara proiectului în cadrul evenimentului “Gala SOS Satele Copiilor - De 25 de ani în România”, desfăşurat, marţi, la Ateneul Român.

De aceeaşi părere este şi Andreea, o altă beneficiară a programului, care susţine că SOS Satele Copiilor a învăţat-o să-şi depăşească limitele.

“M-a ajutat exact când eram într-o perioadă dificilă şi pur şi simplu mi-au fost alături. Ei mi-au oferit a doua şansă la viaţă, iar alături de mama SOS şi fraţii SOS am învăţat ce înseamnă să ai o familie”, a spus Andreea.

În casa SOS locuiesc şase copii şi o mamă, care are grijă mereu de beneficiari. Mamele SOS susţin că este o meserie frumoasă de a avea grijă de mai mulţi copii şi de a-i ajuta să-şi găsească drumul în viaţă.

“Dacă ar fi a toţi copiii (n.r. - pe care i-am crescut în casa SOS) le-aş spune că îi iubesc şi să nu uite niciodată că ei au avut a doua şansă ca să-şi găsească o familie şi să ofere la rândul lor, de câte ori au ocazia, a doua şansă”, a declarat în timpul evenimentului Emilia Drăghici, mamă SOS.

În acelaşi timp, mamele spun că activitatea presupune şi o responsabilitate mare, care însă le aduce bucurii.

“De câte ori copiii îmi spun mamă simt emoţie, bucurie şi o satisfacţie foarte mare. Pentru mine a fi mamă SOS înseamnă provocări, responsabilităţi, dar în acelaşi timp şi multe satisfacţii. Să aveţi încredere în mine că voi fi tot timpul alături de voi”, a spus Adriana Castrasă, mamă SOS.

