SOS Satele Copiilor România lansează campania “Copilăria nu trebuie să doară”

În România, peste 47.000 de copii se află în sistemul de protecţie specială. An de an, peste 9.000 de copii sunt separaţi de familie şi ajung în sistemul de protecţie. Fără ajutor specializat, aceşti copii au şanse reduse să crească echilibrat şi să ajungă adulţi integraţi în societate. Una dintre cele mai complexe traume cu care ei se confruntă este cea a separării, care poate apărea încă de la vârste foarte fragede şi care, netratată, poate să provoace adevărate drame.

“Ce simte un copil care, din momentele de început ale vieţii, rămâne fără cele mai de preţ lucruri – iubirea şi grija mamei? Este greu să ne imaginăm ce urme lasă trauma separării. Peste această traumă, se suprapun şi altele, iar pentru viitorul adult este o luptă continuă de a supravieţui şi de a se înţelege pe sine şi pe cei din jur. Peste ani, familia biologică rămâne un subiect sensibil şi extrem de dureros şi, conform studiilor*, se reflectă în comportamentul acestuia ca stimă de sine scăzută, neîncredere în ceilalţi, probleme de integrare şi de ataşament. Prin campania “Copilăria nu trebuie să doară", vrem să atragem atenţia asupra nevoilor copiilor care au fost separaţi de părinţi. În cei 28 de ani de activitate, SOS Satele Copiilor România a implementat un model care s-a dovedit a fi unul de succes în lucrul direct cu copiii vulnerabili. Pe baza experienţei şi a expertizei acumulate, vom continua să alinăm durerea acestor copii”, spune Diana Podaru, Director General SOS Satele Copiilor România.

Spotul campaniei aduce în prim plan povestea lui Petrişor, un copil care nu mai are familia biologică alături şi care a ajuns în îngrijirea SOS. Petrişor creşte acum ca într-o familie, are un cămin în care este iubit, este în siguranţă şi primeşte ajutorul de care are nevoie. Alături în spot îi este Mama SOS, care l-a primit în familia SOS şi îl creşte ca pe propriul copil, la fel ca şi pe ceilalţi fraţi sociali.

„Povestea lui Petrişor este una generică, pe care o întâlnim frecvent în Satele SOS. În acest moment, 150 de copii şi tineri cresc în case de tip familial, în cele trei programe din ţară: Bucureşti, Cisnădie (judeţul Sibiu) şi Bacău. Pe toată perioada în care copiii se află în programele SOS, ei primesc tot sprijinul de care au nevoie pentru a avea o copilărie lipsită de griji şi pentru a se pregăti pentru viaţa independentă, pentru maturitate”, transmit reprezentanţii asociaţiei.

În cazul donaţiilor prin SMS, suma alocată cauzei este de 4 Euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA. Campania de donaţii prin SMS este realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile şi Vodafone Romania, se mai precizează în comunicatul de presă.