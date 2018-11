Şova, ministru demisionar, în vizită pe şantierul autostrăzii A3: Constructorii sunt penalizaţi. Au întâmpinat probleme de lene

Ministrul Transporturilor Lucian Şova a criticat luni, pe şantierul Autostrăzii 3, modul în care constructorii execută lucrările, spunând că aceştia mint românii, nu ministerul, iar penalităţile vor curge până în ziua recepţiei.

"Nemulţumit de modul în care antreprenorul de pe acest lot îşi îndeplineşte obligaţiile şi nu numai aici, ci şi pe segmente de cale ferată şi pe alt segment de autostradă unde mai are contract cu Compania de Drumuri şi sunt dispus, până în ultima zi de mandat, să iau cele mai severe măsuri împotriva acestui antreprenor, care de fapt nu minte compania, nu minte ministerul, îi minte pe români", a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Şova, aflat în vizită pe şantierul Autostrăzii 3, la ieşirea din Capitală.

Întrebat dacă firma contractantă este penalizată până acum, ministrul a spus: "Este penalizat. Penalităţile curg. Eu am informaţii de la companie că notificările privind penalităţile de întârziere au fost făcute. Sigur că ele se vor încheia în ziua în care segment de autostradă va putea fi folosit. Până atunci calculăm. Conform contractului nu am intrat în aceste detalii. Am informaţii generale că ar fi vorba de 0,1% pe zi de întârziere, dar este şi conducerea Companiei astăzi aici şi sunt sigur că va da detalii exacte".

Ministrul Şova susţine că întârzierile sunt cauzate de ...lene.

"Au întâmpinat probleme de lene cred şi de slabă mobilizare, pentru că de mai bine de cinci luni cel puţin nu au mai întâmpinat nicio problemă administrativă. Aşa cum am spus-o în repetate rânduri, în ultimele luni, pe niciun şantier aflat în desfăşurare în România nu mai există nicio barieră administrativă. S-au plâns de faptul că erau nişte stâlpi de la Electrica pe care trebuiau să îi mute şi îi încurcau, dar acest lucru nu înseamnă că aici nu ar fi trebuit să fie gata alocarea încă de astă vară", a mai spus Şova.

Ministrul susţine că pentru două segmente de autostradă sunt făcute notificările de recepţie, în condiţiile în care la început de mandat a promis 60 de km de autostradă care vor fi daţi în folosinţă.

Lucrările pe tronsonul Şoseaua Petricani-Centura Capitalei trebuiau finalizate deja, contractul fiind încheiat la începutul anului 2016 cu asocierea Aktor SA – Euroconstruct Trading ’98.

