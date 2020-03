Specialist: Salarii mai mici pentru românii care au ajuns la 50 de ani şi au rămas fără loc de muncă

Odată atinsă vârsta de 50 de ani, devine din ce în ce mai greu pentru oameni să-şi găsească un nou loc de muncă. Angajatorii îi consideră pe aceştia fie supracalificaţi şi scumpi, fie nu au încredere că se pot adapta la un loc de muncă nou.

E situaţia în care se află Nicolae Boca. După 16 ani munciţi în minele din Valea Jiului, s-a trezit şomer. Aşa a ajuns la 54 de ani să muncească cu ziua. De zece ani o tot duce aşa.

„Muncesc cu ziua, nu mă angajează nimeni. Pentru că ştie că trebuie să ies la pensie şi imi trebuie anii. De aia nu mă angajează. Am încercat în multe feluri. Ce să fac? Muncesc cu ziua până la 65 de ani. N-am încotro. Supravieţuiesc", a declarat Nicolae Boca, fost miner în Valea Jiului.

Un loc de muncă pierdut la 50 de ani înseamnă şomaj pentru mult timp, spun specialiştii.

„Dacă aceea companie trebuie să respecte un anume buget, cu siguranţă că va considera că un senior trecut de 50 de ani va depăşi acel buget şi poate să aibă tendinţa să se orienteze către un tânăr.Sunt persoane care renunţă la experienţa de până atunci şi poate acceptă un salariu mai mic", a spus Corina Diaconu, consultant în resurse umane.

Domeniile cele mai prietenoase cu cei de peste 50 de ani sunt cel de retail, vânzări de imobiliare, vânzări auto, servicii bancare, financiare şi industria alimentară.

Unii români, pentru a preîntâmpina o astfel de situaţie, economisesc bani de dinainte să împlinească 30 de ani.

"Studiul pe care îl facem an de an relevă că, în ultimii 2-3 ani de zile, vârsta de la care angajaţii contractează o pensie privată a scăzut de la 40 - 45 plus, undeva în 2014, la sub 30 de ani anul trecut şi mai ales la începutul acestui an, 2020, 2019. Cumva... sau... Aspectul ăsta este un aspect pozitiv, angajaţii tineri devin un pic mai raţionali şi gândesc într-o perspectivă mai lungă de timp şi într-o perspectivă de a pune deoparte nişte bani care să îi ajute în momentul în care se vor retrage din activitatea profesională", a declarat Stelian Bogza, co-fondator BenefitOnline.ro.

Cei mai mulţi tineri care strâng bani din timp lucrează în IT, în centre de servicii, în bănci şi în firme de asigurări.

