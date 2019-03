Spitalele care au achiziţionat dezinfectanţi de la firma vizată de percheziţii nu au raportat probleme

Reprezentanţii mai multor spitale care au cumpărat dezinfectanţi de la o firmă vizată de percheziţii spun că au folosit substanţele şi nu au avut probleme. La Spitalul din Mediaş, produsul nu a mai fost comandat din luna septembrie a anului trecut, la decizia medicului epidemiolog.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a achiziţionat peste 3.000 de litri de dezinfectant de la firma vizată de percheziţii, în scandalul privind dezinfectanţii din spitale.

„Spitalul nostru achiziţionează produşi dezinfectanţi, de diverse categorii, de la mai multe firme producătoare, care sunt achiziţionate în cadrul programului SEAP, prin achiziţie directă, iar produsele dezinfectante de la firma la care faceţi referire sunt achiziţionate prin licitaţie deschisă, prin acord cadru. Pe trimestrul întâi al anului acesta s-au achiziţionat pentru spital 3.260 de litri, iar pentru UPU, 260 de litri de la această firmă”, a spus Violeta Tănase, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Tănase a precizat că este vorba despre dezinfectant pentru mâini, pentru suprafeţe şi pentru instrumentar.

La rândul său, directorul Spitalului de Pediatrie din Ploieşti, Cătălin Vişean, a declarat că anul acesta a achiziţionat, de la firma respectivă, produse în valoare de aproximativ 15.000 Lei, însă nu a putut preciza cantitatea.

Produsele achiziţionate sunt dezinfectaţi rapizi pe bază de alcool, dezinfectant pentru suprafeţe şi instrumentar, dezinfectant pentru instrumentar.

Directorul Spitalului Municipal Mediaş, Gheorghe Nicorici, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că ultimul stoc de dezinfectant de la una din firmele unde au fost percheziţii a fost epuizat în septembrie 2018, iar de atunci a fost schimbat furnizorul, la decizia medicului epidemiolog.

„A fost furnizor această firmă şi la Spitalul Mediaş, dar până septembrie 2018. În momentul de faţă nu avem niciun produs de la ei pe stoc. În septembrie s-a schimbat furnizorul. Nu aş putea să vă spun de ce, medicul epidemiolog dă girul pentru astfel de produse şi aceasta a fost decizia sa”, a spus Nicorici.

Acesta a mai spus că nu a fost informat că ar fi probleme în ceea ce priveşte dezinfectantul, iar DSP Sibiu nu i-a transmis nimic, marţi, dat fiind faptul că nu are pe stoc produse de acest fel.

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, a achiziţionat 10 litri de dezinfectant anul trecut, în luna august, însă stocul a fost epuizat.

„Nu s-a ştiut că sunt probleme. A venit o adresă de la Ministerul Sănătăţii şi în cursul lunii ianuarie a acestui an a fost un control al Direcţiei de Sănătate Publică la sanatoriu, pe această linie, la momentul controlului produsul nu se mai afla în stoc, pentru că cei de la Sanatoriul Geoagiu au achiziţionat în august un lot din acest dezinfectant, l-au dat în folosinţă, l-au pus în consum începând cu data de 6 septembrie, dar a fost vorba doar de 10 litri care s-au şi consumat destul de repede, între o lună şi jumătate două au consumat lotul respectiv. A fost singurul contract, ei îşi achiziţionează dezinfectant de pe site-uri de licitaţii publice, adică nu achiziţionează direct de la firme”, a spus Melania Iscru, purtător de cuvânt CJ Hunedoara.

La rândul lor, reprezentanţii Spitalului Orăşenesc Câmpeni, din judeţul Alba, spun că au cumpărat de la firma vizată de percheziţii, prin sistemul public de achiziţii SEAP, dezinfectanţi pentru suprafeţe şi instrumentar în valoare de 9.300 de lei.

Dr. Daniel-Ioan Şenilă, managerul unităţii medicale a declarat, marţi, pentru corespondentul MEDIAFAX, că nu au fost sesizate probleme deosebite sau situaţii care să fie generate de starea neconformă a soluţiilor cumpărate.

„În 2017 Spitalul Orăşenesc Câmpeni a raportat către DSP Alba două infecţii nosocomiale, iar în 2018 a raportat şapte infecţii nosocomiale. Precizăm că pe parcursul anului 2017 DSP Alba a solicitat, în mai multe rânduri, tuturor spitalelor din judeţ să realizeze raportări corecte. Astfel, majoritatea unităţilor sanitare au raportat un număr mai mare al infecţiilor asociate actului medical în perioada de menţionată”, a declarat Dragoş Suciu, purtătorul de cuvânt al instituţiei.

În anul 2019, Spitalul Orăşenesc Câmpeni nu a mai făcut nicio achiziţie de la firma respectivă.

Poliţia Română a anunţat, marţi, că poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, fac cinci percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale ce produc, importă şi comercializează produse biocide, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor şi comercializarea de produse alterate.

Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2018, ar fi fost fabricate şi vândute către diverse spitale produse biocide utilizate la dezinfecţia suprafeţelor, care însă nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor.

Dezinfectanţii pentru spitale care nu îndeplineau standardele corespunzătoare privind distrugerea microbilor au fost utilizaţi în peste 30 de spitale din ţară, a anunţat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

„Menţionez că aceste biocide se folosesc pentru dezinfecţia suprafeţelor şi pentru dezinfecţia instrumentarului, instrumentarul care merge ulterior la sterilizare. Pot să vă spun că sunt în peste 30 de spitale din toată ţara, dar repet, în momentul în care s-a constatat această neconformitate, s-a reverificat şi apoi s-a dispus retragerea acestor produse. Analizele au fost făcute din proprie iniţiativă, noi efectuăm controale tematice, noi am spus că ne interesează siguranţa pacienţilor, se pare că nu am fost luaţi în serios de către anumiţi producători şi distribuitori", a declarat Sorina Pintea, în cadrul unei conferinţe de presă la Ministerul Sănătăţii.

