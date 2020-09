Ştefan şi Darius au plecat să viziteze toată America, dar au rămas izolaţi în Columbia. Peisajele surprinse de ei sunt incredibile. VIDEO

Ştefan are 32 de ani, este din Iaşi, iar anul trecut în februarie a modificat un ARO, botezat Zimbrul şi a pornit să viziteze toată America.



După jumătate de an i s-a alăturat si Darius. Împreună au vizitat 9 tări din America de Sud, cu peisaje ameţitor de frumoase.



În martie însă, pandemia le-a pus excursia pe pauza, iar de atunci sunt blocaţi în Columbia. Recent au aflat că s-a prelungit carantina până în iulie.



Ştefan a pornit la drum din Buenos Aires, Argentina. Călătoria va mai dura aproximativ 2 ani şi include şi Canada.



"Pentru noi a venit ca un moment de respiro pentru că am avut numai parte de acţiune. Inclusiv răscumpărarea tuturor materialelor video, pentru că în Bogota în Columbia ne-a spart maşina. Am trecut la editat, asa ne petrecem noi carantina", spune Ştefan.



"După vom merge din nou spre Cartagena unde vom urca spre Panama", spune Darius.





"Dacă mergi într-un hotel de 5 stele peste tot e la fel, diferă culoarea celui care te serveşte. Dacă vrei să călătoreşti, să întelegi alte culturi, să mănânci alte chestii, să vezi peisaje, asta este modul de a călători", mai spune Stefan.