Strigăte de dincolo de Covid! Sute de români au nevoie urgentă de transplant

Într-un sistem sufocat de Covid, mulţi oameni cu alte afecţiuni grave se zbat între viaţă şi moarte pentru că în ţară nu-şi pot găsi, deocamdată, vindecarea! Unul dintre ei este Ionuţ Anghel. Viaţa lui se sting cu fiecare secundă care trece, la propriu. Are boală pulmonară obstructiv – cronică, o afecţiune foarte gravă.

Afecţiunea îi face inima să alerge fără încetare. Fără un aparat numit complicat concentrator de oxigen nu poate face niciun pas.

Ionuţ Anghel, pacient: Astăzi, nu ştiu dacă se vede, eu am un puls regulat de 115 bătăi pe minut, eu am impresia că inima mea aleargă permanent, nici seara nu pot să mă odihnesc din cauza acestui puls. Butelia din spate este pentru momentele de criză majoră, eu când am acele crize de tuse pur şi simplu tuşesc până când rămân fără aer.

Leacul pentru boala lui Ionuţ este doar un transplant pulmonar ! Bărbatul aşteaptă această operaţie salvatoare de mai bine de un an. Din cauza pandemiei, în multe centre pentru donare multi-organ au devenit imposibile operaţiile de transplant. În plus ai aflat recent şi că secţia de ATI a spitalului Sfânta Maria din Capitală, unde există centru pentru un astfel de transplant, este închisă pentru că mai mulţi medici au Covid. Speranţa lui Ionuţ dar şi a altor românni care au nevoie de diferite tipuri de transplant vine acum din Italia, însă procedurile mai durează.

Dr. Radu Zamfir, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: În acest moment două centre de transplant pulmonar de adulţi au confirmat în scris sprijinul pentru pacienţii români care nu pot fi transplantaţi în ţară, şi un centru de transplant pulmonar pediatric a confirmat acelaşi lucru. Paşii până la realizarea demersului este realizarea unui acord între ministerele Sănătăţii dintre cele două ţăr şi apoi un acord între agenţiile de transplant prin care se pun la punct detaliile tehnice şi logistice

Medicul Radu Zamfir mai spune că Agenţia Naţională de Transplant a propus chiar o modificare a Legii Sănătăţii, prin care să se permită, pentru transplantarea în alt stat a unui pacient român oferirea unui organ în compensare de la un donator român.

În acest moment pe lista de aşteptare sunt 29 de oameni care au nevoie de un transplant de inimă, 402 unul de ficat şi peste 3000 unul de rinichi!